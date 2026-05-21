‎OM-PSG : Illia Zabarnyi au cœur d’une énorme polémique !

‎Au PSG, le nom d’Illia Zabarnyi s’est retrouvé au centre d’un tumulte inattendu après une campagne publicitaire qui, sans le vouloir, a réveillé les susceptibilités autour du duel éternel avec l’OM.

‎‎OM-PSG : Une polémique née loin des terrains

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‎Le football moderne ne se joue plus uniquement sur les pelouses. Entre communication, marketing et image publique, chaque détail peut devenir un sujet de débat, surtout lorsqu’il concerne un club aussi exposé que le PSG.‎Cette fois, c’est Illia Zabarnyi qui en a fait l’expérience.

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Le défenseur ukrainien, récemment associé à une campagne publicitaire internationale, s’est retrouvé malgré lui au cœur d’une tempête numérique. En cause : le choix musical accompagnant une vidéo promotionnelle, rapidement interprété comme un clin d’œil involontaire à l’OM.

‎Quand un hymne ravive la rivalité OM-PSG

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‎Dans l’univers du football français, certains symboles dépassent largement le simple cadre musical. Le morceau Jump, popularisé depuis longtemps dans l’environnement marseillais, reste fortement associé aux grandes heures du club phocéen. ‎Voir un joueur du PSG apparaître dans une vidéo accompagnée de cet air a immédiatement provoqué des réactions en chaîne.

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Côté marseillais, les plaisanteries ont fusé avec la vitesse d’un contre éclair au Vélodrome. À Paris, certains supporters ont surtout vu une maladresse symbolique, même involontaire de Zabarnyi. Une preuve supplémentaire que dans la rivalité OM-PSG, la neutralité n’existe presque jamais.

‎Zabarnyi sous pression à Paris

‎La controverse aurait probablement eu moins d’écho si Zabarnyi traversait une période sportive sereine. Or, le défenseur peine encore à convaincre totalement dans les choix de Luis Enrique, alternant apparitions discrètes et difficultés d’adaptation. Cette polémique ne remet pas en cause sa place au PSG à elle seule.

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Mais elle accentue un climat déjà délicat autour d’un joueur attendu au tournant. À Paris, les supporters pardonnent volontiers les faux pas… à condition que les performances suivent. Et pour Zabarnyi, le temps commence doucement à devenir un adversaire aussi coriace qu’un attaquant lancé plein axe.