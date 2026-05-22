‎Mercato OM : Urgent ! Un accord secret scellé pour ce transfert

‎À l’OM, le mercato d’été s’annonce aussi électrique qu’un Vélodrome un soir de tempête. Alors que les finances du club inquiètent et que le passage devant la DNCG approche à grands pas, un dossier aurait déjà été verrouillé en coulisses.

‎Mercato OM : Balerdi, un départ déjà programmé ?

La suite après cette publicité

‎Le mercato olympien pourrait démarrer avec une séparation aussi stratégique que douloureuse. Pièce importante de l’arrière-garde marseillaise, Leonardo Balerdi ne serait plus vraiment un joueur destiné à s’inscrire dans la durée à l’OM. ‎Selon les révélations du journaliste Sébastien Denis, faites lors d’un direct sur la chaîne YouTube de Foot Mercato, les lignes auraient déjà bougé loin des projecteurs.

Lire aussi : ‎Mercato : Après Balerdi et Hojbjerg, un autre pilier sur le départ ?

« Ce qui est sûr, c’est que d’ici le 30 juin, Marseille doit vendre. Et pas qu’un joueur (…) Balerdi est sûr de partir. Il s’était mis d’accord avec l’OM pour son départ il y a déjà plusieurs semaines », affirme le journaliste. Une déclaration forte qui laisse entendre qu’en interne, le scénario serait déjà presque écrit. ‎Dans les coulisses, cette décision aurait une logique claire : anticiper plutôt que subir.

‎Une opération financière avant tout

La suite après cette publicité

Pour l’Olympique de Marseille, c’est une question d’urgence budgétaire. Bien que qualifié en Ligue Europa, à défaut de la Ligue des Champions qui était l’objectif principal, Marseille doit impérativement équilibrer ses comptes avant son rendez-vous avec la DNCG. ‎Et Balerdi pourrait ne pas être le seul à faire ses valises.

Lire la suite sur l’OM :

Urgent à Marseille : McCourt fixe une règle pour le mercato !

À voir

‎Mercato PSG : Luis Campos confirme pour Julian Alvarez

Coup de théâtre : Marseille obligé de transférer une star !

Sébastien Denis évoque un été particulièrement mouvementé sur la Canebière: « T’as d’autres joueurs qui ne sont pas à 100% partis, mais qui sont quand même sur le départ : Aguerd, Hojbjerg, Timber, Gouiri… S’il y a des offres satisfaisantes qui arrivent, l’OM va regarder et n’hésitera pas à les vendre », a-t-il indiqué.