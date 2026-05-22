‎Mercato PSG : Luis Campos confirme pour Julian Alvarez

Julian Alvarez sera-t-il la star du mercato estival du PSG ? Entre un message énigmatique signé Luis Campos et la concurrence du FC Barcelone, le Paris SG semble préparer un été offensif où chaque mot pourrait cacher une intention bien réelle.

‎Mercato PSG : Luis Campos souffle-t-il un indice sur Julian Alvarez ?

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‎Parfois, une simple réponse sur les réseaux sociaux suffit à embraser un mercato. Jeudi, un supporter parisien a interpellé Luis Campos sur X avec une requête limpide : « Appelle Alvarez pour conclure le dossier ». Une phrase presque anodine, mais qui a obtenu une réponse loin d’être banale. ‎Le conseiller sportif du PSG n’a pas ignoré la demande et a livré un message à forte portée symbolique :

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« Ceux qui sont prêts à tout donner pour ce projet, pour ce club, viendront à Paris. Ceux qui veulent prendre du plaisir à jouer au beau jeu, avec leurs coéquipiers, à l’entraînement et aux exigences de l’entraîneur, à profiter de la Ville Lumière, de l’appui d’une direction, bien plus que pour l’argent qu’ils pourraient gagner », a-t-il répondu.

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‎Dans la suite de sa déclaration, le dirigeant portugais a insisté sur une philosophie qui ressemble à une feuille de route du recrutement parisien : « Ce n’est pas l’argent qui prime sur le football, c’est le football qui prime. Si vous jouez bien, si vous y prenez du plaisir, si vous vous battez corps et âme pour ce maillot, les titres suivront. Et puis, bien sûr, l’argent. La culture du mérite ».

‎Pourquoi Julian Alvarez attire autant le Paris SG ?

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‎Si le nom de Julian Alvarez revient avec insistance, ce n’est pas un hasard. Le PSG cherche à solidifier son animation offensive, alors que les prolongations d’Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola tardent à être finalisées. L’attaquant argentin de l’Atlético de Madrid coche plusieurs cases : mobilité, pressing intense et capacité à évoluer dans plusieurs systèmes offensifs.

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‎D’un point de vue stratégique, Alvarez représenterait surtout un profil parfaitement compatible avec les exigences de Luis Enrique : un joueur discipliné sans ballon, capable de multiplier les efforts sans faire grimper le compteur d’ego. Dans le football moderne, ce type de profil vaut presque son pesant d’or.

‎Le Barça s’invite dans le dossier

‎Mais Paris n’avance pas seul sur ce terrain glissant. Le FC Barcelone surveille également la situation du champion du monde argentin. Deco, directeur sportif catalan, a d’ailleurs entretenu un léger flou : « Ce n’est pas une question de profil. Nous n’écartons personne et ne recrutons personne (…) nous allons essayer de renforcer l’équipe ».

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‎Alors, le Paris Saint-Germain va-t-il recruter Julian Alvarez ? Rien n’est encore signé, mais une chose paraît évidente : Luis Campos n’a pas fermé la porte. Et dans le langage feutré du mercato, cela ressemble déjà à un premier appel du pied.