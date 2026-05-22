‎Mercato PSG : Luis Campos confirme pour Julian Alvarez

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Julian Alvarez sera-t-il la star du mercato estival du PSG ? Entre un message énigmatique signé Luis Campos et la concurrence du FC Barcelone, le Paris SG semble préparer un été offensif où chaque mot pourrait cacher une intention bien réelle.
Mercato PSG : Luis Campos souffle-t-il un indice sur Julian Alvarez ?
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Parfois, une simple réponse sur les réseaux sociaux suffit à embraser un mercato. Jeudi, un supporter parisien a interpellé Luis Campos sur X avec une requête limpide : « Appelle Alvarez pour conclure le dossier ». Une phrase presque anodine, mais qui a obtenu une réponse loin d’être banale. Le conseiller sportif du PSG n’a pas ignoré la demande et a livré un message à forte portée symbolique :
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« Ceux qui sont prêts à tout donner pour ce projet, pour ce club, viendront à Paris. Ceux qui veulent prendre du plaisir à jouer au beau jeu, avec leurs coéquipiers, à l’entraînement et aux exigences de l’entraîneur, à profiter de la Ville Lumière, de l’appui d’une direction, bien plus que pour l’argent qu’ils pourraient gagner », a-t-il répondu.
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Dans la suite de sa déclaration, le dirigeant portugais a insisté sur une philosophie qui ressemble à une feuille de route du recrutement parisien : « Ce n’est pas l’argent qui prime sur le football, c’est le football qui prime. Si vous jouez bien, si vous y prenez du plaisir, si vous vous battez corps et âme pour ce maillot, les titres suivront. Et puis, bien sûr, l’argent. La culture du mérite ».
Pourquoi Julian Alvarez attire autant le Paris SG ?
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Si le nom de Julian Alvarez revient avec insistance, ce n’est pas un hasard. Le PSG cherche à solidifier son animation offensive, alors que les prolongations d’Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola tardent à être finalisées. L’attaquant argentin de l’Atlético de Madrid coche plusieurs cases : mobilité, pressing intense et capacité à évoluer dans plusieurs systèmes offensifs.À voirMercato OM : 15M€ ! Il donne rendez-vous après le Mondial
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D’un point de vue stratégique, Alvarez représenterait surtout un profil parfaitement compatible avec les exigences de Luis Enrique : un joueur discipliné sans ballon, capable de multiplier les efforts sans faire grimper le compteur d’ego. Dans le football moderne, ce type de profil vaut presque son pesant d’or.
Le Barça s’invite dans le dossier
Mais Paris n’avance pas seul sur ce terrain glissant. Le FC Barcelone surveille également la situation du champion du monde argentin. Deco, directeur sportif catalan, a d’ailleurs entretenu un léger flou : « Ce n’est pas une question de profil. Nous n’écartons personne et ne recrutons personne (…) nous allons essayer de renforcer l’équipe ».
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Alors, le Paris Saint-Germain va-t-il recruter Julian Alvarez ? Rien n’est encore signé, mais une chose paraît évidente : Luis Campos n’a pas fermé la porte. Et dans le langage feutré du mercato, cela ressemble déjà à un premier appel du pied.