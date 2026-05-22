‎Mercato OM : 15M€ ! Il donne rendez-vous après le Mondial

‎‎L’heure des certitudes n’a pas encore sonné à l’OM à l’approche du mercato. Au cœur d’un été qui s’annonce mouvementé, Timothy Weah entretient le suspense sur son avenir à Marseille. L’Américain a préféré repousser toute discussion à l’après-Coupe du monde.

Mercato OM : ‎Timothy Weah, entre fidélité affichée et avenir suspendu

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‎À Marseille, certaines déclarations ont parfois le goût d’un au revoir déguisé. Mais Timothy Weah a préféré manier la nuance avant la réception de Rennes, match remporté sans difficulté. Face aux journalistes, l’international américain n’a pas caché que sa première saison sous les couleurs olympiennes avait ressemblé à un marathon nerveux.

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‎« C’était une saison très difficile, même en dehors du terrain car tu dois gérer beaucoup de choses », a reconnu le joueur, visiblement marqué par un exercice mouvementé. Une phrase qui en dit long sur les turbulences vécues dans un environnement marseillais où la pression populaire peut parfois peser aussi lourd qu’un marquage individuel.

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‎Pourtant, l’ancien joueur de la Juventus refuse, pour le moment, d’ouvrir officiellement la porte à un départ. « Je n’ai pas discuté de tout avec ma direction. Je pense que j’aurai une discussion après la Coupe du monde. Mais là je suis 100% concentré sur ce match, et après on verra. Aujourd’hui, je suis 100% marseillais », a-t-il assuré.

‎Un dossier sensible pour les finances de Marseille

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‎Derrière cette prudence verbale se cache une réalité économique bien plus rugueuse. Recruté pour un montant dépassant les 15 millions d’euros en provenance de la Juventus, Weah figure parmi les rares satisfactions individuelles d’une saison marseillaise contrastée.

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‎Mais l’équation est simple : même avec une qualification en Ligue Europa, Marseille pourrait être contraint d’alléger sa masse salariale et de réaliser des ventes importantes. Dans cette logique, le profil polyvalent de Weah (capable d’évoluer comme latéral ou ailier) attire forcément les convoitises.