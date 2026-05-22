‎ASSE-OGC Nice : Incroyable ! Les Stéphanois en plein doute

‎À l’approche du choc entre l’ASSE et l’OGC Nice en barrage, l’atmosphère reste étonnamment lourde autour de Saint-Etienne. Avant le choc face à Nice, les supporters stéphanois oscillent entre espoir discret et nervosité assumée.

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‎Le peuple vert n’a pas déserté le train de l’espoir, mais il voyage visiblement en seconde classe de la confiance. Un sondage réalisé par But! illustre parfaitement ce climat particulier : seuls 31,6 % des supporters affichent une confiance totale avant ce barrage face à Nice.

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‎Plus frappant encore, 47,4 % des répondants se disent mitigés, tandis que 21,1 % affichent ouvertement leur pessimisme. Une donnée concrète qui résume une réalité simple : près de sept supporters sur dix ne se sentent pas pleinement rassurés avant cette double confrontation.

‎Une pression qui pourrait devenir une force

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‎Pourquoi autant d’hésitation ? Parce que Saint-Étienne connaît mieux que quiconque les montagnes russes émotionnelles du football français. Les supporters ont déjà vécu des désillusions, et cette mémoire collective nourrit aujourd’hui une prudence presque instinctive.

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Ce doute peut-il pénaliser Saint-Etienne ? Pas forcément. Dans les grands rendez-vous, la peur agit parfois comme un électrochoc. Aux Stéphanois désormais de transformer cette anxiété ambiante en supplément d’âme sur le terrain. Car face à Nice, le mental pèsera presque autant que les jambes.