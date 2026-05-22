Urgent à l’OM : McCourt fixe une règle pour le mercato !

Nouveau président de l’OM, Stéphane Richard s’active pour le mercato à venir. Il devra cependant vendre cet été afin d’éponger un déficit abyssal. Frank McCourt lui a imposé une feuille de route précise.

Mercato : L’OM dos au mur, Stéphane Richard devra rééquilibrer des comptes

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Le nouveau président de l’Olympique de Marseille hérite d’ores et déjà d’une mission périlleuse. La qualification in extremis en Ligue Europa ne suffit pas à masquer les difficultés économiques du club. L’OM voit ses comptes plonger dans le rouge, avec un déficit annuel estimé à plus de 105 millions d’euros selon la DNCG.

Ces pertes agacent Frank McCourt. Le propriétaire de l’OM, lassé de réinjecter constamment des fonds personnels dans son club, a fixé une exigence claire à son nouveau président. RMC Sport rapporte que Stéphane Richard devra récolter entre « 50 et 60 millions d’euros » de ventes sèches avant la clôture du bilan le 30 juin.

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Le milliardaire américain refuse les paiements échelonnés et impose une rationalité financière immédiate. Cette mission forcera Stéphane Richard à prendre des mesures radicales. Un dégraissage massif se profile désormais à l’OM, où aucun cadre l’équipe ne sera épargné.

Frank McCourt et la menace de lourdes sanctions par la DNCG

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Le ménage a déjà débuté à l’OM. Benjamin Pavard a quitté le navire pour retourner à l’Inter Milan. D’autres départs sont attendus. Les gros salaire du vestiaire tel que Leonardo Balerdi, Pierre-Emile Höjbjerg, Geronimo Rulli ou encore Geoffrey Kondogbia seront sans doute vendus cet été.

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En attendant, le club de Frank McCourt se retrouve sous la menace de sanctions par la DNCG. L’encadrement des salaires ou une interdiction de recrutement plane désormais au-dessus de l’OM. Si Stéphane Richard ne parvient pas à rééquilibrer les comptes, le club risque gros. Finir donc la dépendance totale au propriétaire, place à une gestion rigoureuse pour sauver l’OM du naufrage économique.