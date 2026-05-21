Coup de théâtre : L’OM obligé de transférer une star !

Le mercato sera très agité à l’OM. La direction phocéenne serait même obligée de vendre l’un de ses cadres afin de rentrer dans les clous de la DNCG. Mason Greenwood est ciblé.

Mercato OM : Mason Greenwood vers un départ forcé

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L’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un mercato mouvementé, notamment dans le sens des départs. Le club phocéen, en proie à des difficultés économiques, est contraint de générer des fonds conséquents afin de satisfaire aux exigences de la DNCG. Selon RMC Sport, un chèque de plus de 50 millions d’euros est attendu pour soulager un peu ses finances.

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Au cœur de ce dégraissage forcé se trouve Mason Greenwood. Meilleur buteur du club durant deux saisons consécutives, le joueur de 24 ans s’éclate à l’OM. Au point où il ne songe pas quitter le navire phocéen cet été. L’attaquant anglais affichait récemment son désir de « rester » à Marseille. Sauf que sa direction ne l’entend pas forcément de cette oreille.

Un prix XXL fixé pour son transfert

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Une vente de Mason Greenwood est perçue comme un bon moyen de renflouer des caisses qui sont dans le rouge. Surtout que l’ailier polyvalent attire les convoitises de grands noms. La Juventus Turin, Borussia Dortmund et Atlético Madrid seraient à ses trousses. Son transfert ne se fera pas au rabais.

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La direction de l’OM a fixé la barre très haute. Elle réclamerait un chèque compris entre 60 et 70 millions d’euros avant de céder son attaquant. Ce prix XXL s’explique par le talent indéniable de Greenwood, mais aussi par une clause de revente. Manchester United récupérera 40 % sur son futur transfert.