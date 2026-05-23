PSG : Ousmane Dembélé promet du lourd contre Arsenal FC !

De retour à l’entraînement collectif du PSG après une alerte lors de la dernière journée de Ligue 1 contre le Paris FC, Ousmane Dembélé a annoncé la couleur pour la finale de Ligue des Champions contre Arsenal FC. Explications.

PSG : Ousmane Dembélé explique sa sortie prématurée contre le Paris FC

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Titulaire au coup d’envoi, Ousmane Dembélé a dû abandonné ses partenaires dès la 27e minute de jeu lors de la défaite du PSG sur le terrain du Paris FC (2-1), dimanche soir, à l’occasion de la 34e et dernière journée du championnat de Ligue 1. Une grosse frayeur pour le peuple parisien, alors que le club dispute la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal FC le 30 mai prochain à Budapest, en Hongrie.

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Dans un communiqué médical, le Paris Saint-Germain a évoqué une « sortie par précaution en raison d’une gêne au mollet droit. » Dans un entretien accordé à RMC, le Ballon d’Or a lui-même avoué qu’il a préféré s’arrêter pour éviter une blessure plus sérieuse.

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« J’ai eu tellement de petites alertes ou de grosses blessures dans ma carrière (…) j’ai préféré m’arrêter et surtout ne pas prendre de risque », a confié avec philosophie l’attaquant du Paris Saint-Germain, qui devrait donc tenir sa place face aux Gunners dans un peu plus d’une semaine.

Ousmane Dembélé : « Ça va le faire »

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À l’approche du rendez-vous de Budapest, Ousmane Dembélé a tenu à rassurer tous les supporters du PSG : il sera bel et bien présent pour tenter de ramener la seconde étoile lors de la finale de l’UEFA Champions League contre les hommes de Mikel Arteta.

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« Ça va très bien. J’ai eu une petite alerte face au Paris FC, mais ça va, et ça va le faire pour la finale. Être à 100% ? Oui, je pense. Je n’ai pas de doute sur ça, j’espère être sur le terrain le 30 mai », a confié l’international français de 29 ans. Une mise au point qui éloigne le spectre d’un forfait dramatique pour le choc à Budapest.

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