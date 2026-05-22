Mercato OM : Kondogbia, son prochain club déjà connu ?

La direction de l’OM est bien déterminée à se séparer de l’un de ses plus gros salaires. Geoffrey Kondogbia se rapproche d’un transfert en Premier League.

Mercato : Geoffrey Kondogbia, un boulet pour les finances de l’OM

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Le déficit abyssal de l’Olympique de Marseille, 105 millions d’euros, impose une restructuration urgente. Le club présidé par Stéphane Richard devra impérativement vendre quelques joueurs lors du mercato. L’OM devra surtout se séparer des salaires les plus onéreux de son vestiaire.

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C’est dans ce sens que Geoffrey Kondogbia attire l’attention. L’international centrafricain pèse lourdement sur les finances olympiennes. Ses émoluments sont estimés à 450 000 euros bruts mensuels. Ce qui fait du joueur de 33 ans le deuxième plus gros salaire de l’OM, derrière Pierre-Emile Hojbjerg. Cette rémunération constitue un poids dans les finances marseillaises.

Régis Le Bris tente de l’attirer à Sunderland

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Elle rend son départ très difficile à orchestrer pour l’OM. Pourtant, une porte de sortie inespérée se profile de l’autre côté de la Manche. Media Foot rapporte que Sunderland de Régis Le Bris se positionne déjà pour Geoffrey Kondogbia. L’entraîneur des Black Cats verrait en lui le leader d’expérience idéal pour ses ambitions.

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La direction de l’OM devrait sans doute faciliter les négociations. Car si ce deal venait à se concrétiser, cela serait une bouffée d’oxygène pour ses finances. Un tel départ permettrait à l’OM d’alléger considérablement sa masse salariale.