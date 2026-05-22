Ça brûle à l’OM : Sergio Conceiçao va quitter Al Ittihad ?

Figurant dans le collimateur de l’OM, Sergio Conceiçao serait en passe de rompre son contrat à l’amiable avec Al Ittihad. Ce qui relance les spéculations sur sa venue à Marseille.

Rupture en vue entre Sergio Conceiçao et Al Ittihad

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Sergio Conceiçao a pris les rênes de l’équipe première d’Al Ittihad en octobre 2025. Le richissime club saoudien avait placé beaucoup d’espoir en lui. Mais les résultats sont loin d’être satisfaisants. Le technicien portugais a bien déçu avec une triste 5e place au classement.

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Al Ittihad n’a jamais pu se hisser sur le podium malgré des investissements considérables. Et dans ce genre de situation, le coach est la première cible des critiques. Le journaliste Gianluigi Longoria va plus loin, assurant que la direction d’Al Ittihad envisage de rompre le contrat de son contrat.

Une occasion en or pour l’OM

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Ce divorce imminent entre Sergio Conceiçao et les Saoudiens risque de faire les affaires de l’Olympique de Marseille. Les Phocéens sont toujours en quête d’un successeur crédible pour Habib Beye. Et ils scrutent attentivement les opportunités sur le marché.

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Sergi Conceiçao, par sa grinta et son expérience du haut niveau, correspondrait au profil recherché par la direction de l’OM. Même si le dossier Bruno Genesio reste sur la table. Le nom de Christophe Galtier circule aussi à Marseille.