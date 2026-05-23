ASSE – OGC Nice : Barrages, Puel lance les hostilités

Claude Puel s’est immédiatement tourné vers les matchs contre l’ASSE, après la défaite de Nice contre Lens, en finale de la coupe de France.

Nice bascule imédiatement sur le match contre l’ASSE, après Lens

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Alors que l’ASSE se prépare depuis sa victoire contre Rodez AF en play-off 2, le 15 mai, l’OGC Nice a joué la finale de la coupe de France, le vendredi 22 mai. Dès la fin du match perdu face au RC Lens (3-1) au stade de France, les Niçois ont évoqué le match aller de barrages contre les Stéphanois à Geoffroy-Guichard, le mardi 26 mai.

« Dès demain (ce samedi, ndlr), on va basculer sur ce qui est le plus important pour nous : la double confrontation contre l’AS Saint-Etienne », a déclaré Claude Puel en conférence de presse.

Puel : « Il faudra reproduire ce genre de prestation dans tous les paramètres »

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L’entraîneur du Gym ne cache pas sa déception pour la finale perdue, mais il retient ce qui a été positif de la prestation de son équipe. Il espère voir les Aiglons reproduire cela face aux Verts, dans trois jours.

« Les joueurs se sont beaucoup donnés physiquement et mentalement, ils ont fait un vrai bon match. Il faudra reproduire ce genre de prestation dans tous les paramètres parce qu’on a été intéressants dans le jeu, dans l’aspect athlétique et duel. On a fait un match plein », a-t-il indiqué.

Le Gym prêt à élever son niveau face à Saint-Etienne

L’OGC Nice sera privé de son buteur en 2026, Elye Wahi, ainsi que de ses supporters. Ils sont interdits de déplacement en Loire par le ministère de l’Intérieur. Malgré tout, Claude Puel est confiant. « Mardi, on sera présents à ce niveau-là et ce sera très bien », a-t-il rassuré.

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L’ASSE est prévenue. Le match nul du Gym (0-0) contre le FC Metz, lanterne rouge de Ligue 1 lors de la dernière journée de championnat, combiné à la finale perdue en CdF n’ont pas entamé l’état d’esprit des Niçois.