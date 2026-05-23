Mercato Man City : Guardiola répond à Enrique pour son futur

Alors que Pep Guardiola va quitter Manchester City cet été, Luis Enrique lui a conseillé de prendre la tête d’une sélection. L’entraîneur espagnol a répondu à son homologue du PSG concernant son avenir.

Mercato Man City : Luis Enrique voit Guardiola comme sélectionneur

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Après neuf années de bons et loyaux services, Pep Guardiola va quitter son poste d’entraîneur à Manchester City à la fin de la saison en cours. Ce vendredi, le club anglais a d’ailleurs officialisé cette nouvelle sur son site officiel. Et alors que les rumeurs s’intensifient déjà à propos de l’avenir de Guardiola, le coach du Paris Saint-Germain lui a ouvertement conseillé de prendre en charge une sélection.

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« Quand j’étais sélectionneur, je me suis toujours demandé si Pep n’avait pas cette envie de devenir sélectionneur. Je ne pense pas que ce sera avec l’Italie, mais on ne peut pas l’exclure. J’aimerais voir Pep rester encore de nombreuses années au plus haut niveau, pas pour les trophées, après tout, qu’importe le nombre ? », a notamment suggéré Luis Enrique au micro de Movistar. Mais le principal concerné ne semble pas pour le moment privilégier cette option.

Pep Guardiola a « besoin de respirer »

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Alors que plusieurs sélections pourraient lui dérouler le tapis rouge après la Coupe du Monde de cet été, Pep Guardiola a ouvertement assuré qu’il a besoin de marquer un arrêt pour se donner un peu d’air. Après 19 neuf saisons au haut niveau sur les bancs du Barça, Bayern Munich et Manchester City, le stratège de 55 ans n’entend pas reprendre du service dès la saison prochaine.

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« Je n’ai pas prévu d’entraîner avant un certain temps. Sinon, je serais resté ici. J’ai besoin de prendre du recul. Je n’entraînerai pas pendant un moment. Je sens que je n’aurai pas l’énergie tous les jours, avec l’attente de se battre pour le titre. Beaucoup de gens me disent : ‘au bout de trois mois, tu reviendras.’ Je réponds : ‘Peut-être.’

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Je ne sais pas, ça va me prendre un certain temps (…) J’ai besoin de respirer un peu et de me détendre », a déclaré Pep Guardiola en conférence de presse. Selon la presse anglaise, il devrait travailler en tant qu’ambassadeur international du City Football Group.