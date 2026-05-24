Mercato SRFC : Franck Haise vise du très lourd en attaque !

Qualifié pour l’UEFA Conférence League 2026-2027, Franck Haise, entraîneur du SRFC, prépare déjà son prochain mercato. Un grand nom pourrait ainsi débarquer dans l’attaque du Stade Rennais cet été.

Mercato SRFC : Franck Haise pense à un ancien de Monaco

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Un nom circule avec insistance du côté du Stade Rennais pour cet été : Eliesse Ben Seghir. Selon Jonathan, Insider rennais bien informé sur les réseaux sociaux, l’ailier marocain de 21 ans, qui revient d’une saison très difficile au Bayer Leverkusen, serait une piste qui reviendrait avec insistance dans les couloirs du club breton.

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Un profil au talent intact, mais à la cote en baisse après un exercice 2025-2026 raté en Bundesliga. Parti de l’AS Monaco à l’été 2025 pour tenter l’aventure à l’étranger, Eliesse Ben Seghir n’a pratiquement pas existé cette saison en Allemagne. Titulaire une seule fois en 32 apparitions possibles, le natif de Saint-Tropez n’a pas joué véritablement.

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Cependant, Franck Haise croit au potentiel du joueur et pousse en interne pour son recrutement au SRFC cet été. Le Stade Rennais a bâti une partie de son modèle sur la relance de joueurs à fort potentiel qui traversent une passe difficile. Ben Seghir correspond donc à ce profil : un ailier gauche technique, international, reconnu pour ses qualités à Monaco où il avait brillé avant de tenter le grand saut en Bundesliga, et désormais disponible à un prix probablement inférieur à sa valeur réelle.

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L’Insider rennais @jonathan35001 précise que son nom revient avec insistance, ce qui laisse entendre que la piste est sérieuse plutôt qu’exploratoire. Dans un mercato rennais qui cible aussi Pablo Pagis, Kevin Danois ou encore Malang Sarr, Ben Seghir apporterait une dimension offensive supplémentaire dans le couloir gauche, un secteur qui pourrait être en reconstruction si des départs se confirment. Mais il faudra tout de même mettre la main à la poche pour déloger l’ex-Monégasque de Leverkusen.

Eliesse Ben Seghir valorisé à 20M€

Sous contrat jusqu’en juin 2030, Eliesse Ben Seghir est valorisé à 20 millions d’euros malgré sa saison blanche. Un an après son départ de Monaco, l’international marocain se retrouve à un carrefour. Il a le talent pour rebondir, mais il a besoin d’un club qui lui fait confiance et lui donne du temps de jeu.

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Le Stade Rennais pourrait lui offrir cette opportunité, contrairement au Bayer. Un transfert sec serait ambitieux pour le SRFC, mais un prêt avec option d’achat, sur le modèle de ce que Monaco avait pratiqué avec Ben Seghir lui-même, serait la formule la plus réaliste pour le club breton. Affaire à suivre…