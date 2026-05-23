PSG : Panique ! Dembélé et Hakimi forfaits face à Arsenal ?

Luis Enrique va-t-il devoir se résoudre à composer sans Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi face à Arsenal FC le 30 mai prochain en finale de la Ligue des Champions ? À une semaine de ce choc, un léger doute entoure ces deux cadres du PSG.

PSG : Dembélé et Hakimi absents pour le match amical des Parisiens

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Ce samedi, les hommes de Luis Enrique ont disputé au Campus PSG un match amical en interne afin de préparer la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal FC à la Puskas Arena, le 30 mai prochain.

Le journal Le Parisien a donné des indications sur cette opposition en indiquant que deux cadres n’ont pas joué avec leurs coéquipiers : Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. « Deux équipes de onze se sont ainsi affrontées pendant un peu plus d’une heure lors de cette rencontre qui s’est jouée à haute intensité.

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Équipe noire : Marin – Fanne Drame, Zabarnyi, Hernandez, Mendes – Mayulu, Neves, Beraldo – Doué, Ramos, Barcola.

Équipe blanche : Safonov – Zaïre-Emery, Pacho, Marquinhos, Cordier – Dro, Vitinha, Ruiz – Mbaye, Lee, Kvaratskhelia », indique le quotidien régional, qui note que « seuls deux joueurs manquaient à l’appel : Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. S’ils n’ont pas participé à cette opposition, le Français et le Marocain ont travaillé de manière individuelle. » Pour autant, le staff parisien ne semble pas du tout inquiet pour les deux hommes.

Simple précaution pour Dembélé et Hakimi

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Le quotidien francilien précise que l’attaquant français et le latéral droit marocain ont simplement suivi un travail individuel encadré par le staff du PSG, sans la moindre inquiétude en interne. « Leur cas ne suscite aucune crainte en interne, aucun risque n’a été pris par le staff et les deux hommes seront bien de la partie dans une semaine à Budapest contre les Gunners.

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Absents lors de la dernière journée de Ligue 1 contre le Paris FC, Nuno Mendes et Willian Pacho étaient bien présents », souligne la parution régionale. Le Paris SG se veut donc très rassurant à une semaine de la finale contre le club londonien.