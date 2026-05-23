ASSE : Un coup se prépare contre Nice à Geoffroy-Guichard

À trois jours du match aller entre l’ASSE et l’OGC Nice, le club stéphanois prépare un coup contre le club visiteur au stade Geoffroy-Guichard.

L’ASSE négocie pour occuper le parcage visiteurs réservé à l’OGC Nice

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L’ASSE recevra l’OGC Nice, le mardi 26 mai (20h45), dans le cadre du match aller des barrages à Geoffroy-Guichard. Mais les supporters du club azuréen sont interdits dans le Forez lors de cette confrontation capitale pour le maintien de leur équipe en Ligue 1. Le ministère de l’Intérieur a pris un arrêté qui condamne le public Niçois, déjà sanctionné d’un huis clos total à l’Allianz Riviera, lors du match retour, le vendredi 29 mai.

Le parcage visiteurs du stade de Saint-Etienne devrait donc être vide. Cependant, les responsables stéphanois souhaitent occuper l’espace réservé au public du Gym. D’après les informations du quotidien Le Progrès, ils mènent des démarches auprès des autorités, afin d’avoir leur accord pour remplir le parcage.

2 000 places supplémentaires pour les supporters de Saint-Etienne

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La Direction des Verts doit également avoir l’aval de l’OGC Nice pour commercialiser les 2 000 places du parcage visiteurs. Si l’adversaire de l’ASSE s’y oppose, l’espace réservé dans la Tribune Henri Point restera vide, mardi soir.

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Dans le cas où les Stéphanois obtiennent le feu vert, le stade Geoffroy-Guichard sera plein à craquer, car le match était déjà prévu à guichets fermés et des milliers de supporters sont en quête de places. Ce qui serait une force supplémentaire pour l’équipe de Philippe Montanier.