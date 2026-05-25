Mercato : Julian Alvarez au PSG ? Simeone lâche un indice !

Courtisé par le PSG, le Barça et Arsenal, Madrid Julian Alvarez sera l’un des principaux tubes du prochain mercato d’été. Diego Simeone, l’entraîneur de l’Atlético Madrid, a évoqué la situation de son attaquant.

Mercato PSG : Luis Enrique passe à l’offensive pour Julian Alvarez

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Dimanche soir, le journaliste Pedro Morata a révélé que Luis Enrique a décroché son téléphone pour appeler lui-même Julian Alvarez pour le convaincre de rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain. Mais il ne serait pas le seul entraîneur à être passé à l’action pour le buteur de l’Atlético Madrid.

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« L’entourage de Julian confirme que Luis Enrique a envoyé un message direct au joueur et que Mikel Arteta (entraîneur Arsenal) l’a également contacté entre mars et mai. Deco (directeur sportif du FC Barcelone) a aussi appelé l’agent de Julian avant Atlético vs Arsenal simplement pour exprimer que le FC Barcelone serait intéressé s’il y avait la moindre possibilité. Le joueur ne se sent pas à l’aise avec Diego Simeone », explique le spécialiste du quotidien Marca.

Précis techniquement, capable d’être décisif par le but ou la passe, polyvalent et combatif, l’ancien protégé de Pep Guardiola est à ce jour l’un des numéros 9 les plus demandés sur le marché des transferts. Présent en conférence de presse ces dernières heures, Diego Simeone s’est exprimé sur ce sujet.

Simeone : « J’imagine qu’il a sûrement déjà pris sa décision »

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2030, Julian Alvarez ne fera pas de vieux os sous le maillot de l’Atlético Madrid. Désireux de gagner des trophées majeurs après deux saisons blanches chez les Colchoneros, l’enfant de Calchin veut profiter du mercato d’été pour changer d’air. Surtout que le Paris SG, le FC Barcelone et Arsenal sont prêts à lui dérouler le tapis rouge contre un très gros chèque.

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Après la défaite de l’Atlético Madrid face à Villarreal (1-5), dimanche soir, lors de la dernière journée de Liga, Diego Simeone a laissé planer le doute sur l’avenir de son numéro 9. Le coach du club madrilène a publiquement reconnu que la décision revient à Alvarez de choisir sa prochaine destination.

« Le futur de Julian ? Ce n’est pas une question pour moi, c’est une question pour Julian. Il est assez grand pour savoir ce qu’il va faire, et j’imagine qu’il a sûrement déjà pris sa décision », a lancé le coach madrilène en conférence de presse.

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Et selon les médias locaux, dont la Cadena SER et El Chiriguinto, Julian Alvarez a pris la décision de quitter l’Atlético et serait dans l’attente d’une offensive du Barça. Toutefois, les 150 millions d’euros nécessaires pour boucler cette opération pourraient causer aux Blaugranas, ce qui pourrait profiter au Paris Saint-Germain.