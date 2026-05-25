INFO Mercato : Le Toulouse FC tente un gros coup à 5 M€ !

Malcom Bokele figure dans les petits papiers du Toulouse FC en vue du mercato estival. Le défenseur camerounais de Göztepe est ciblé pour anticiper un possible départ de Charlie Cresswell. Le club toulousain explore déjà plusieurs options en défense.

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Le départ potentiel de Charlie Cresswell pourrait rebattre les cartes en défense du côté du Toulouse FC. Attiré par plusieurs clubs de Premier League, le défenseur anglais suscite un intérêt grandissant sur le marché. Une opération d’envergure, estimée à près de 35 millions d’euros, n’est plus écartée.

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Dans cette perspective, le club toulousain reste attentif aux opportunités afin d’anticiper au mieux les mouvements à venir et de conserver une certaine stabilité dans son secteur défensif avant la reprise. Selon les informations de Turc Football Arena, le nom de Malcom Bokele revient avec insistance dans les discussions du club. Le défenseur camerounais de 26 ans évolue actuellement à Göztepe, en Turquie. Passé par les Girondins de Bordeaux, il connaît déjà le championnat français.

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Sous contrat jusqu’en juin 2027, il est estimé à environ 5 millions d’euros selon Transfermarkt. Cette saison, Bokele s’est imposé comme un élément régulier de son équipe avec 31 matchs disputés toutes compétitions confondues et 3 buts inscrits. International camerounais à trois reprises, il combine expérience et solidité dans les duels, avec un profil physique apprécié.

Un profil suivi en France et en Allemagne

Le Toulouse FC n’est toutefois pas seul sur ce dossier. En France, Le Havre AC et Angers SCO suivent également de près la situation du défenseur. En Allemagne, le FC Augsburg serait aussi attentif et préparerait une éventuelle offensive.

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Göztepe, de son côté, ne serait pas fermé à un départ, à condition de recevoir une offre jugée satisfaisante. Le club turc pourrait donc laisser partir l’un de ses cadres en cas de proposition convaincante.