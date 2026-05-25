ASSE : Un grand retour à Saint-Etienne contre l’OGC Nice

Un joueur de l’ASSE est déclaré forfait pour le match aller des barrages contre Nice. Un autre est incertain et un troisième fait son grand retour.

ASSE – OGC Nice : Ben Old incertain

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L’entraîneur de l’ASSE a confirmé la blessure musculaire de Ben Old. Touché lors de la préparation du match contre l’OGC Nice, mardi (20h45h) au stade Geoffroy-Guichard, il est incertain pour la rencontre avec les Aiglons.

« Ben Old souffre d’une blessure aux ischio-jambier et sa participation est incertaine. Nous déciderons mardi après un dernier échauffement musculaire », a indiqué Philippe Montanier, dans son point-santé, à la veille du match décisif pour la montée en Ligue 1.

N’Guessan forfait, Tardieu de retour pour les barrages

Contrairement à l’arrière latéral gauche néo-zélandais, Djylian N’Guessan est déclaré forfait. Entré en jeu contre Amiens SC (5-0) lors de la dernière journée de Ligue 2 et ensuite face à Rodez AF lors du play-off 2, le jeune attaque est encore stoppé par un souci physique.

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La bonne nouvelle pour l’AS Saint-Etienne, c’est le retour de Florian Tardieu. Absent depuis fin février 2026, à cause d’une blessure au mollet, il fait son retour pour les deux matchs cruciaux de la saison stéphanoise. Cependant, il n’est pas encore à son meilleur niveau physique, après près de trois mois sans compétition.

« Florian Tardieu est de retour, ce qui est une bonne nouvelle, même si nous savons qu’il ne pourra pas disputer un match complet », a indiqué l’entraîneur de l’ASSE.

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Même s’il n’est pas à 100 %, le milieu de 34 ans apporte son expérience au groupe stéphanois. Sa présence dans le vestiaire et même sur le banc de touche est précieuse.