ASSE : Un grand retour à Saint-Etienne contre l’OGC Nice

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Un joueur de l’ASSE est déclaré forfait pour le match aller des barrages contre Nice. Un autre est incertain et un troisième fait son grand retour.
ASSE – OGC Nice : Ben Old incertain
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L’entraîneur de l’ASSE a confirmé la blessure musculaire de Ben Old. Touché lors de la préparation du match contre l’OGC Nice, mardi (20h45h) au stade Geoffroy-Guichard, il est incertain pour la rencontre avec les Aiglons.
« Ben Old souffre d’une blessure aux ischio-jambier et sa participation est incertaine. Nous déciderons mardi après un dernier échauffement musculaire », a indiqué Philippe Montanier, dans son point-santé, à la veille du match décisif pour la montée en Ligue 1.
N’Guessan forfait, Tardieu de retour pour les barrages
Contrairement à l’arrière latéral gauche néo-zélandais, Djylian N’Guessan est déclaré forfait. Entré en jeu contre Amiens SC (5-0) lors de la dernière journée de Ligue 2 et ensuite face à Rodez AF lors du play-off 2, le jeune attaque est encore stoppé par un souci physique.À voirMercato PSG : Julian Alvarez hésite, Enrique entre en action
La bonne nouvelle pour l’AS Saint-Etienne, c’est le retour de Florian Tardieu. Absent depuis fin février 2026, à cause d’une blessure au mollet, il fait son retour pour les deux matchs cruciaux de la saison stéphanoise. Cependant, il n’est pas encore à son meilleur niveau physique, après près de trois mois sans compétition.
« Florian Tardieu est de retour, ce qui est une bonne nouvelle, même si nous savons qu’il ne pourra pas disputer un match complet », a indiqué l’entraîneur de l’ASSE.
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Même s’il n’est pas à 100 %, le milieu de 34 ans apporte son expérience au groupe stéphanois. Sa présence dans le vestiaire et même sur le banc de touche est précieuse.