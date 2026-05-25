Mercato OM : Accord conclu pour un prodige belge ?  

Les dirigeants de l’OM foncent sur un crack belge en vue du prochain mercato estival. D’autres formations de Ligue 1 jouent les trouble-fêtes.

Mercato OM : Julien Duranville attendu à Marseille cet été ?

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Julien Duranville pourrait débarquer à l’OM lors du prochain mercato estival. L’ailier belge, sous contrat avec le Borussia Dortmund, attire déjà les regards en France. Et pas un seul, plusieurs clubs le suivent de très près.

Formé à RSC Anderlecht, Duranville a quitté tôt son cocon. Direction Dortmund, en 2023. Montant : environ 9 millions d’euros. Mais l’intégration au très haut niveau du BVB s’est révélée exigeante. Trop peut-être, pour un joueur encore en construction.

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Le crack belge a été envoyé en prêt au FC Bâle cette saison. Il a eu un bon temps de jeu en Suisse. Il a livré de solides performances. Bilan : 2 buts, 1 passe décisive. Pas des chiffres spectaculaires, mais une montée en puissance, match après match. Julien Duranville a désormais deux choix : rester et tenter de s’imposer à Dortmund ou partir définitivement.

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Selon des informations relayées sur X par des sources spécialisées comme Le Fussball, plusieurs clubs français sont chauds pour le recruter. Trois au total. Il y a notamment l’Olympique de Marseille. Les dirigeants marseillais apprécient son profil. L’AS Monaco et l’OGC Nice flairent aussi le coup. Pour boucler le transfert du jeune Belge, tout prétendant doit débourser entre 8 et 10 millions d’euros.