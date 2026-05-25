Mercato OL : Surprise, un transfert à 4 M€ s’envole !

Un joueur prêté par l’OL avec une option d’achat revient à Lyon. La clause insérée dans son contrat n’a pas été levée. Il a pourtant disputé plusieurs matchs.

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Contre toute attente, la Real Sociedad a décidé de ne pas lever l’option d’achat assortie au prêt de Duje Caleta-Car. Ce lundi, le club basque a annoncé le départ officiel du défenseur central.

« Le match de samedi contre l’Espanyol a clôturé une saison inoubliable, une campagne footballistique qui nous a permis de savourer ensemble un nouveau titre (coupe du Roi). Duje Caleta a été essentiel à ce succès, et le club tient à le remercier pour son engagement envers le maillot durant son passage au club et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière, tant sur le plan personnel que professionnel », a écrit La Real sur son site internet.

ℹ Duje y Wesley finalizan su cesión. Han sido parte del éxito de una temporada inolvidable. Eskerrik asko eta zorte on! — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) May 25, 2026

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Cette décision du club espagnol est un coup dur pour l’OL, qui espérait récupérer quatre millions d’euros sur la vente du défenseur central. En effet, ce montant représente le montant de l’indemnité fixée par le club rhodanien pour l’international Croate (38 sélections). Lyon se contente donc du demi-million d’euros récupéré lors du prêt payant conclu le 1er août 2025.

Il faut souligner qu’il est quand même surprenant que La Real Sociedad n’ait pas levé l’option d’achat de Duje Caleta-Car. Parce qu’il était un joueur clé de l’équipe de Pellegrino Matarazzo. Il a disputé 32 matchs, dont 27 en Liga et 29 comme titulaire, toutes compétitions confondues. L’arrière de 29 ans a même pris part à la finale de la coupe du Roi, remportée contre l’Atlético Madrid (2-2, 3 t.a.b à 4).

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Duje Caleta-Car revient donc à l’Olympique Lyonnais où il est pourtant indésirable. Son gros salaire pose un problème pour les finances du club et il n’est pas parmi les priorités de l’entraîneur Paulo Fonseca. Lié aux Gones sjusqu’en juin 2027, il sera remis sur le marché cet été.