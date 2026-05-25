Mercato ASSE : Un accord obtenu pour un gros transfert

Alors que l’ASSE est à un tournant décisif de sa saison, l’avenir de Zuriko Davitashvili anime déjà le mercato estival stéphanois. Il se serait rapproché d’un club à l’étranger.

ASSE Mercato : Accord entre Davitashvili et le Panathinaïkos ?

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À une vingtaine de jours de l’ouverture officielle du mercato d’été, l’ASSE est attaquée. Son meilleur buteur, Zuriko Davitashvili, est au centre de toutes les attentions. Visé par le LOSC en Ligue 1 et sur les tablettes du Benfica (Portugal), d’Everton (Premier League) ou encore de l’Olympiakos (Grèce), il se serait rapproché du Panathinaïkos, autre club grec.

Selon le site internet Transferfeed, le club basé à Athènes aurait arraché un accord de principe à l’international Géorgien (54 sélections). Mais avec certaines conditions. La première est liée à la fin de saison du club ligérien.

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Si l’AS Saint-Etienne remonte en Ligue 1, l’ailier de 25 ans restera au club, sauf offre irrésistible. Mais si les Verts sont recalés en Ligue 2, à l’issue des barrages contre les l’OGC Nice, Zuriko Davitashvili pourrait rejoindre « Les Trèfles » en Grèce.

ASSE : 15 M€ pour lâcher Zuriko Davitashvili

Évidemment, le prétendu accord avec le joueur n’est pas suffisant pour son transfert. Il faudra un autre accord entre les deux clubs. Le Panathinaïkos devra convaincre Kilmer Sports Ventures de lui céder son meilleur buteur. Et le prix de ce dernier serait fixé à plus de 15 millions d’euros.

Acheté à 6 millions d’euros à Bordeaux et valorisé à 10 millions d’euros par Transfermarkt, le numéro 22 des Verts a la cote sur le marché des transferts. L’ASSE ne le bradera donc pas, surtout qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2028 ! Pas après avoir repoussé des offres intéressantes l’été dernier, pour le conserver en Ligue 2.

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Notons que Zuriko Davitashvili a été élu meilleur joueur de la Ligue 2 aux Trophées UNFP. Il a été auteur de 14 buts et 5 passes décisives en 29 matchs disputés en championnat cette saison.