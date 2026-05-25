Mercato PSG : Mateus Fernandes officiellement sur le marché

À la recherche d’un renfort technique au milieu de terrain en vue de la saison prochaine, le PSG cible Mateus Fernandes sur le mercato estival à venir. Mais West Ham ne compte pas brader son joyau portugais.

Mercato : Le PSG à la lutte avec Manchester United pour Mateus Fernandes

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Âgé de seulement 21 ans, Mateus Fernandes poursuit sa progression avec West Ham. Le jeune milieu de terrain confirme désormais tout son potentiel en Premier League cette saison. Toutes compétitions confondues, l’international portugais a inscrit 5 buts et délivré 5 passes décisives en 42 matchs.

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Ses performances attirent désormais plusieurs grands clubs européens, notamment le Paris Saint-Germain, Arsenal et Manchester United. La relégation des Hammers va pousser beaucoup de joueurs hors du club cet été. Parmi les départs attendus, Mateus Fernandes. L’ancien prodige du Sporting Portugal s’est clairement illustré comme le meilleur joueur de l’équipe anglaise et il est même déjà décrit comme le futur Bruno Fernandes.

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Une comparaison qui pousse le natif d’Olhao à privilégier un transfert chez les Red Devils pour évoluer aux côtés de son idole. Mais Luis Campos, proche de l’agent du joueur, n’a pas encore dit son dernier mot dans ce dossier. Le Paris SG pourrait donc être le principal concurrent de Manchester United pour le recrutement de Mateus Fernandes. Mais il faudra sortir le chéquier pour finaliser le deal.

West Ham réclame 93M€ pour Mateus Fernandes

Recruté à 44 millions d’euros l’été dernier à Southampton, Mateus Fernandes pourrait rapporter plus du double à West Ham lors du prochain mercato. En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par le Daily Mail, les dirigeants des Hammers, qui considèrent le Portugais comme intransférable, auraient fixé son prix à 80 millions de livres, soit environ 93 millions d’euros.

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« Manchester United s’est renseigné sur le milieu de terrain de West Ham, Mateus Fernandes, après la confirmation de la relégation du club. Arsenal et le Paris Saint-Germain suivent également de près le joueur de 21 ans, estimé à environ 80 millions de livres sterling cet été », explique le tabloïd britannique.

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Toujours selon la même source, ce « prix pourrait être plus abordable maintenant que les Hammers évoluent en Championship. » Un montant vertigineux destiné à filtrer la concurrence. Affaire à suivre…