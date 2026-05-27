Mercato AS Monaco :Urgent, Pocognoli prêt à claquer la porte

L’AS Monaco prépare un profond changement cet été. Déçu par la fin de saison de son équipe, le club princier aurait décidé de tourner la page avec son entraîneur belge Sébastien Pocognoli, arrivé pourtant il y a seulement quelques mois.

Mercato : Pocognoli poussé vers la sortie de Monaco

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Le passage de Sébastien Pocognoli à l’AS Monaco touche vraisemblablement à sa fin. Nommé en octobre dernier après le départ de Adi Hütter, le coach belge ne devrait pas être reconduit par la direction monégasque après une saison jugée insuffisante en interne. Selon les informations de Foot Mercato, les dirigeants monégasques ont désormais pris la décision d’entamer un nouveau cycle après l’échec dans la course à la Ligue des champions.

Longtemps bien placé dans le sprint final, Monaco a finalement craqué au pire moment. Avec seulement cinq points pris lors des six dernières journées de Ligue 1, le club princier a terminé à une décevante 7e place, synonyme de barrage pour la Ligue Europa Conference. Un scénario bien loin des ambitions affichées en début de saison.

L’AS Monaco prépare déjà l’après Pocognoli

Sous contrat jusqu’en 2027, Sébastien Pocognoli espérait pourtant poursuivre l’aventure en Principauté. Mais la tendance actuelle mène clairement vers une séparation dans les prochaines semaines. Et le technicien belge pourrait ne pas être le seul concerné par les changements annoncés cet été. Le directeur sportif Thiago Scuro serait lui aussi fragilisé.

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En parallèle, l’AS Monaco avance déjà ses pions pour trouver son futur entraîneur. Le nom de Bruno Genesio revient avec insistance ces derniers jours. Des premiers contacts auraient même eu lieu entre les différentes parties. Les grandes manœuvres ont déjà commencé sur le Rocher.