Ça chauffe à l’OM : Oubliez Genesio, voici le nouveau coach

La direction de l’OM est en quête d’un nouvel entraîneur. Et si Bruno Genesio reste le favori pour ce poste, les dirigeants phocéens négocient discrètement avec un tout autre candidat. Sergio Conceiçao se rapproche.

Mercato : Discussions confirmées entre l’OM et Sergio Conceiçao

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L’Olympique de Marseille ne gardera certainement pas Habib Beye. L’entraîneur franco-sénégalais, sauf cas de force majeure, sera limogé cet été. La direction de l’OM étant déjà à la recherche de son successeur. Le président Stéphane Richard a même pris les choses en mains pour régler de dossier.

Le nom de Bruno Genesio a longtemps dominé les débats pour ce poste clés. Mais une piste, aussi prestigieuse qu’inattendue, revient en force dans le cité phocéenne. Il est question de Sergio Conceiçao. Le technicien est en passe de résilier son contrat avec Al-Ittihad en Arabie saoudite. Sa rupture imminente pousse ses agents à lui trouver un nouveau point de chute.

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C’est dans ce cadre que l’Olympique de Marseille a récemment été sollicité par ses agents conduits par le célèbre Jorge Mendes. Foot Mercato le confirme, la direction marseillaise est entrée en contact avec l’entourage de Sergio Conceiçao en vue d’une future collaboration.

L’Olympique de Marseille en retrait pour Bruno Genesio ?

Notons que le profil de Sergio Conceiçao ne manque pas d’atouts. Sa grinta et sa bonne connaissance du championnat de France font de lui un candidat naturel pour un club en quête de caractère comme l’OM. Les dirigeants phocéens se retrouvent néanmoins face à un dilemme.

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La piste Bruno Genesio étant déjà bien avancée. Vont-ils snobler le Lyonnais pour attirer un coach de dimension internationale ? Le Portugais, qui aspire à diriger une écurie du top 5, attend désormais un signe concret. L’Olympique de Marseille devra trancher rapidement. Les jours à venir seront décisifs.