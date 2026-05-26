Mercato : L’OM jubile, Genesio écarte déjà une destination !

Bruno Genesio est visiblement l’un des entraîneurs les plus convoités de France. Alors que l’OM négocie sa venue, le Paris FC et l’AS Monaco joue les trouble-fêtes. Mais une destination est déjà écartée pour le Lyonnais.

Mercato OM : Bruno Genesio ne songe pas à rejoindre l’Arabie saoudite

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L’Olympique de Marseille peut pousser un ouf de soulagement dans sa quête au successeur de Habib Beye. Sa cible prioritaire Bruno Genesio est officiellement libre tout contrat depuis lundi. La direction du LOSC a annoncé son départ après deux années de bons et loyaux services. Ce statut d’agent libre fait de lui un profil très convoité.

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Surtout que Bruno Genesio a une grande connaissance de la Ligue 1. L’OM est passé à l’offensive pour arracher sa signature. Tandis que la concurrence s’organise. L’AS Monaco et le Paris FC s’activent dans l’ombre pour contrecarrer les plans marseillais. L’Arabie saoudite, avec ses capacités financières hors normes, seraient aussi à ses trousses.

L’Olympique de Marseille en pole position

Sauf que cette menace venue Golfe s’écroule. Car selon les confidences de Daniel Riolo, Bruno Genesio aurait définitivement écarté cette option. Le consultant sportif explique que si le projet monégasque reste une alternative crédible, l’idée d’un départ en Arabie saoudite est exclue par l’intéressé lui-même. « Je crois qu’il ne veut plus tellement y aller », a-t-il déclaré sur RMC Sport.

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Bruno Genesio privilégie pour le moment l’idée de poursuivre sa carrière dans l’Hexagone. Cela renforce mécaniquement la position de l’Olympique de Marseille. Stéphane Richard et sa direction insistent pour sa venue. Les dirigeants phocéens devront tout de même composer avec la concurrence de l’élite française.