Mercato : Ça chauffe entre l’OM et l’AS Monaco pour un coach

Libre depuis l’officialisation de son départ du LOSC, Bruno Genesio suscite déjà l’intérêt de l’OM. L’AS Monaco fait aussi partie des prétendants et a récemment approché le technicien français.

Mercato OM : Bruno ciblé par l’AS Monaco

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Bruno Genesio ne devrait pas rester longtemps sans club. Quelques heures seulement après son départ du LOSC, l’ancien entraîneur lyonnais attire l’attention de plusieurs clubs ambitieux. Selon RMC Sport, l’AS Monaco s’est récemment renseigné sur sa situation.

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Le club princier réfléchit actuellement à l’avenir de son banc alors que le flou entoure toujours la situation de Sébastien Pocognoli. Malgré des résultats corrects cette saison, Monaco pourrait lancer un nouveau cycle et étudie plusieurs profils expérimentés pour anticiper les prochaines décisions. Mais l’AS Monaco est loin d’être seul sur ce dossier.

Une forte concurrence autour du technicien français

L’Olympique de Marseille échange également avec Bruno Genesio depuis plusieurs jours. Le club phocéen étudie plusieurs profils afin de remplacer Habib Beye et apprécie particulièrement l’expérience du technicien de 59 ans. Le Paris FC suit aussi attentivement la situation.

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Les Parisiens envisagent plusieurs scénarios pour le banc alors que l’avenir d’Antoine Kombouaré reste encore flou. Avec son expérience et son parcours européen, Bruno Genesio reste l’un des entraîneurs français les plus appréciés du marché. Pour l’heure, aucune décision n’a été prise concernant son avenir. Mais le dossier pourrait rapidement devenir l’un des feuilletons majeurs du mercato des entraîneurs en Ligue 1.