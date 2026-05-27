Avant l’ASSE : La FFF sanctionne plus lourdement l’OGC Nice

La FFF a répondu à l’appel de l’OGC Nice, adversaire de l’ASSE en barrages, au sujet du huis clos total de deux matchs. Elle a alourdi la sanction prononcée par la LFP, avec un possible retrait de point.

La FFF condamne l’OGC Nice d’un retrait de point avec susis, en plus du huis clos

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À deux jours du match retour de l’ASSE contre l’OGC Nice, en barrage pour la montée ou le maintien en Ligue 1, le club azuréen est frappé d’une lourde sanction. Il est condamné par la Commission Supérieure d’Appel de la Fédération Française de Football (FFF).

L’instance fédérale confirme les deux matchs à huis clos total infligés aux Niçois par la Ligue de football professionnel (LFP) le 22 mai dernier. De plus, la nouvelle décision rendue par la FFF est assortie d’un retrait d’un point avec sursis pour la saison 2026-2027.

Le Gym va saisir le CNOSF pour une conciliation

La direction du Gym est surprise par le jugement plus sévère rendu par la faîtière du football français. Elle annonce la saisine du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), en vue d’une conciliation.

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« L’OGC Nice s’indigne de la décision rendue ce jour par la Commission Supérieure d’Appel de la Fédération Française de Football, relative aux incidents survenus lors de la rencontre OGC Nice – FC Metz du 17 mai 2026. […].

Pour l’OGC Nice, le fait de devoir disputer à huis clos un barrage potentiellement décisif pour l’avenir et la survie sportive du club constituait déjà une sanction d’une extrême sévérité. Priver tout un stade d’un rendez-vous aussi capital apparaît, à nos yeux, comme une mesure particulièrement lourde, tant sur le plan sportif qu’émotionnel. […].

En conséquence, l’OGC Nice a décidé de saisir le Comité National Olympique et Sportif Français afin de solliciter une conciliation. […]. Le club précise également que, dans l’hypothèse où cette démarche n’aboutirait pas, il se réserve la possibilité de saisir le Tribunal Administratif afin de faire valoir ses droits », a réagi immédiatement le club présidé par Jean-Pierre Rivère.

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Cette sanction est évidemment un énième coup dur les Aiglons, à quelques heures du décisif match retour pour leur maintien en Ligue 1.