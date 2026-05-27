Mercato : De retour au PSG, il tient déjà un nouveau club

Alors que le PSG tente d’alléger son effectif cet été, un indésirable fait son retour. Randal Kolo Muani ne devrait pas cependant s’éterniser à Paris. Une porte de sortie inattendue relance déjà son avenir.

Mercato PSG : Randal Kolo Muani quitte Tottenham

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Le Paris Saint-Germain devra gérer à nouveau le dossier Randal Kolo Muani. L’international français reviendra au PSG cet été après un prêt décevant à Tottenham. Il n’aura inscrit que 5 buts avec les Spurs en 41 matchs. Ce bilan est insuffisant pour convaincre le club londonien de le conserver.

Le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi a d’ailleurs vite tranché. Il n’a pas inclus l’attaquant de 27 ans dans ses plans pour la saison prochaine. Le verdict est limpide. Randal Kolo Muani fera son retour au PSG cet été avant de s’en aller vers de nouveaux horizons.

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Le natif de Bondy nourrissait jusqu’ici l’espoir d’un retour à la Juventus. Sauf que le club turinois n’a jusqu’ici entamé aucune discussion sérieuse avec le PSG. De même, les spéculations l’envoyant à Fenerbahçe ont vite été démenties. Toutefois, une nouvelle porte de sortie s’ouvre du côté de l’Italie.

L’AS Rome se positionne déjà pour son transfert

Le journaliste Doruk Tecimer assure que l’AS Rome est en passe de lancer l’offensive pour Randal Kolo Muani . Le club dirigé par Gian Piero Gasperini serait prêt à transmettre une offre officielle au Paris Saint-Germain dès l’ouverture du mercato. Cette offensive risque de porter ses fruits.

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Surtout que Randal Kolo Muani n’est plus vraiment désiré au sein du groupe de Luis Enrique. La Rome, qualifiée pour la prochaine Ligue des champions, lui offre aussi un cadre bien plus attractif que la Juventus reléguée en Ligue Europa. Les négociations devraient rapidement s’accélérer.