Mercato OL : Quelles sont les priorités lyonnaises cet été ?

Pour le mercato estival, les priorités de l’OL sont clairement identifiées. Faire une grosse vente avant fin juin, puis recruter trois joueurs avant d’entamer les préliminaires de la Ligue des champions.

Mercato : Les dossiers Yaremchuk et Karabec sur la table à l’OL

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L’OL n’a pas pu garder Endrick, dont le prêt payant était sans option d’achat. Il est retourné au Real Madrid. Le club n’a également pas encore levé l’option d’achat assortie aux prêts de Roman Yaremchuk et d’Adam Karabec.

Le prix de l’avant-centre ukrainien est fixé à 5 M€. Quant au milieu offensif tchèque, l’indemnité de son transfert est fixée à 3,5 M€, assortie de bonus pouvant atteindre 0,8 M€.

Lyon cherche un défenseur, un milieu et un avant-centre

En plus de ces deux dossiers, le club rhodanien doit renforcer son équipe avant son entrée en lice au 3e tour des préliminaires de la Ligue des champions, le 4 ou 5 août 2026. Selon les indiscrétions d’Olympique-et-lyonnais, la Direction des Gones a prévu de recruter trois nouveaux joueurs, soit un par compartiment de jeu.

Ce sont précisément un défenseur central, un milieu défensif et un avant-centre pour prendre la place d’Endrick.

Mercato : Une grosse vente impérative avant la DNCG

Dans le sens des départs, l’OL a prévu des ventes pour honorer ses engagements vis-à-vis de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). La présidente Michele Kang doit réaliser une vente importante au moins, avant son passage devant le gendarme financier du football professionnel, à partir du 30 juin.

Plusieurs Lyonnais bien valorisés sur le marché

Des joueurs comme Malick Fofana (valorisé à 30 M€), Morton Tyler (25 M€), Pavel Sulc (20 M€), Moussa Niakhaté (18 M€), Noah Nartey (15 M€), Corentin Tolisso (12 M€) ou encore Afonso Moreira (10 M€) ont la cote sur le marché des transferts. En cas d’offres intéressantes, quelques-uns d’entre eux pourraient faire l’objet d’un transfert cet été.

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Mais Le Progrès croit savoir que la porte de sortie est déjà fermée pour Morton et Tolisso. L’Olympique Lyonnais les juge intransférables, à en croire le quotidien régional.