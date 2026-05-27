Mercato AS Monaco : Accord signé, une recrue arrive !

L’AS Monaco avance déjà à grande vitesse sur son mercato estival. Alors que la fenêtre des transferts n’a pas encore officiellement ouvert ses portes, le club du Rocher touche au but pour l’arrivée de Flávio Nazinho en provenance du Cercle Bruges.

Mercato AS Monaco : Nazinho se rapproche du Rocher

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Auteur d’une saison convaincante sous les couleurs du Cercle Bruges, le latéral gauche portugais de 22 ans est en passe de devenir la première recrue estivale de l’AS Monaco. Une information confirmée par le président du club belge, Klaas Reynaert, dans les colonnes de Het Nieuwsblad.

Très impliqué dans le jeu offensif, Flávio Nazinho totalise 32 matchs toutes compétitions confondues pour 3 buts et 8 passes décisives. Selon le quotidien L’Equipe, un accord a été trouvé autour d’un transfert estimé à 5 millions d’euros.

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Klaas Reynaert a évoqué un accord « honnête et équitable » pour le joueur encore lié au Cercle Bruges jusqu’en 2028. Formé au Sporting Portugal, Nazinho est désormais attendu en Principauté afin d’y passer sa visite médicale avant de signer un contrat de quatre saisons avec l’ASM.

Monaco mise sur la passerelle avec le Cercle Bruges

Ce transfert illustre une nouvelle fois la stratégie mise en place par les dirigeants monégasques avec le Cercle Bruges, club satellite de l’AS Monaco. L’objectif est de permettre à certains jeunes talents à fort potentiel de poursuivre leur développement en Belgique avant de rejoindre le Rocher lorsqu’ils sont jugés prêts pour franchir un nouveau cap.

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Avec ce dossier quasiment finalisé, le directeur Thiago Scuro lance déjà les grandes manœuvres de son mercato estival et continue de préparer activement la saison prochaine.