Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour Yohanna ?

Les dirigeants du Stade Rennais dégotent un phénomène nigérian en vue du mercato estival. Zadok Yohanna pourrait débarquer à Rennes cet été.

Mercato Stade Rennais : Zadok Yohanna attendu à Rennes cet été ?

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Le Stade Rennais avance sur un dossier chaud. Celui de Zadok Yohanna. À 18 ans, l’ailier nigérian impressionne avec l’AIK Fotboll et attire une foule de prétendants. En Suède, plusieurs médias, dont Expressen, assurent que Rennes suit le joueur de très près. Mais le club breton n’est pas seul. Le Real Madrid, le Bayern Munich, Dortmund, Chelsea ou encore Tottenham surveillent aussi son évolution.

Arrivé en 2025 depuis l’académie nigériane Ikon Allah, Yohanna n’a pas mis longtemps avant de s’imposer en première division suédoise. Gaucher, rapide, très fort, il évolue surtout sur l’aile droite. Son profil séduit pour une raison simple : il provoque sans cesse et casse les lignes balle au pied. Un profil qui rappelle certains jeunes offensifs déjà révélés à Rennes.

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Ses chiffres renforcent encore cette montée en puissance. Cette saison, entre championnat et coupes, le Nigérian affiche déjà 5 buts et 4 passes décisives. Sa valeur reste encore accessible sur le papier : 500 000 euros sur Transfertmarkt. Du beau monde tourne autour de lui et le prix va grimper. Certaines estimations évoquent déjà un transfert compris entre 20 et 25 millions d’euros cet été.

L’AIK garde toutefois une position solide puisque le joueur est sous contrat jusqu’en décembre 2029. À Rennes, cette piste correspond parfaitement à la stratégie du club. Miser tôt sur un jeune talent à très forte marge de progression puis le développer avant une éventuelle explosion au plus haut niveau.

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Pour l’instant, aucun accord n’existe entre Rennes et le club suédois. Mais le dossier bouge. Les Rouge et Noir veulent rester dans la course avant une possible offensive des géants européens. Si le Stade Rennais décide d’accélérer dans les prochaines semaines, Yohanna pourrait bien donner son feu vert pour venir en Bretagne.