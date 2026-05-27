Mercato OL : Lyon tranche l’avenir de deux joueurs clés

Visés par plusieurs clubs, grâce à leurs performances de top niveau avec l’OL cette saison, Tyler Morton et Corentin Tolisso vont-ils être transférés ? Une première réponse est tombée.

Mercato : Morton et Tolisso sollicités en Premier League

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Plusieurs joueurs de l’équipe de l’OL ont été performants individuellement cette saison. C’est le cas de Pavel Sulc. Pour sa première saison avec le club rhodanien, il a été le meilleur buteur des Gones en Ligue 1, avec 11 buts marqués en 27 matchs disputés.

Mais également Tyler Morton. Acheté a 10 M€, il a justifié le montant investi pour le recruter à Liverpool. Il s’est imposé comme le patron de l’entrejeu des Gones, comme le montrent ses 29 titularisations en Ligue 1, 10 apparitions sur 10 matchs en Ligue Europa et 4 matchs disputés en Coupe de France. Soit 43 matchs joués cette saison, toutes compétitions confondues.

Corentin Tolisso est aussi crédité d’une excellente saison. Le capitaine exemplaire a aussi été décisif. Il a été le meilleur buteur de l’équipe de Paulo Fonseca avec 15 buts et 6 passes décisives, en 39 matchs joués, toutes compétitions confondues.

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Le milieu de terrain britannique a attiré l’attention des recruteurs. Il est dans le viseur de Newcastle United en Premier League. Quant au milieu international français (28 sélections), il est sur les tablettes de l’Atlético Madrid, d’Aston Villa et aussi de Newcastle United.

OL : Tyler Morton et Corentin Tolisso jugés intransférables

En cas de transfert, ils pourraient rapporter un gros chèque à l’Olympique Lyonnais, qui a besoin de liquidités. Acheté à 7,5 M€ l’été dernier, Tyler Morton est valorisé à 25 M€, tandis que Corentin Tolisso est évalué à 12 M€. Cependant, le leader de l’équipe de Lyon pourrait être vendu plus cher, compte tenu de sa saison remarquable et du calibre de ses courtisans.

En effet, le club rhodanien est obligé de faire des ventes cet été pour boucler son budget. Toutefois, il aurait fermé la porte de sortie à ces deux joueurs. Selon les informations d’Olympique-et-Lyonnais, ils sont « jugés intransférables » pendant ce mercato estival 2026. Peu importe que l’OL soit admis en Ligue des champions ou pas.

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Pour rappel, Tyler Morton et Corentin Tolisso sont sous contrat respectivement jusqu’en juin 2030 et juin 2027.