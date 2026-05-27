Mercato OL : Lyon doublé par Dijon sur une piste en défense

Un joueur annoncé dans le viseur de l’OL s’éloigne de Lyon. Il serait plus proche de Dijon FCO, fraîchement promu en Ligue 2.

Mercato : Suivi par l’OL, Axel Bargain file vers Dijon

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L’OL a coché le nom d’Axel Bargain pour renforcer son équipe réserve pendant le mercato estival. Comme annoncé, il y a quelques jours, il était également suivi de près par l’EA Guingamp en Ligue 2 et Dijon FCO. Alors que le marché des transferts d’été n’est pas encore ouvert, le club de Côte-d’Or aurait déjà bouclé le dossier du défenseur central.

Selon les informations du quotidien Le Progrès, il va rejoindre le promu en Ligue 2. Joueur de Goal FC en National, Axel Bargain aurait préféré le championnat professionnel, à l’équipe B de l’Olympique Lyonnais qui évolue en National 3.

Après avoir disputé la Youth League avec le Stade Brestois en 2024-2025, puis sorti d’une grosse saison avec Goal, le joueur de 20 ans va découvrir la Ligue 2 avec DFCO la saison prochaine, si les informations du journal régional se confirment.

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Quant à l’Olympique Lyonnais, il devrait se tourner vers d’autres jeunes joueurs pour renforcer son équipe réserve. L’intérêt du club rhodanien pour Philippe Nkouka (21 ans), défenseur central de Bourgoin-Jallieu, est d’ailleurs révélé. Il est en fin de contrat en juin.