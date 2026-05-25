Mercato OL : Un premier gros transfert prévu avant la DNCG

Le joueur que l’OL devrait transférer rapidement avant son passage devant la DNCG est connu. Et ce n’est pas Tanner Tessmann, dont le départ est aussi dans les tuyaux.

OL Mercato : Tanner Tessmann en instance de transfert

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En grande difficulté financière, l’OL va faire des transferts pendant ce mercato d’été pour renflouer ses caisses. Mathieu Jean-Louis (Directeur technique) et Michael Gerlinger (Directeur général du club) ont confirmé des ventes en priorité. Avant l’ouverture officielle du mercato en France, le 15 juin, Tanner Tessmman est annoncé sur le départ.

Il est sur les tablettes de Leeds United et le FC Brentford en Premier League. La Direction de l’Olympique Lyonnais ne retiendra pas le milieu de terrain américain si les offres convenables tombent. Recruté à 6 M€, il est évalué à 10 M€ par Transfermarkt.

Fofana, Morton et Sulc, des valeurs sûres pour l’Olympique Lyonnais

Des joueurs ayant également la cote sur le marché sont également de potentielles valeurs sûres du club rhodanien, pour faire des entrées de liquidités. Malick Fofana (30 M€), Tyler Morton (25 M€), Pavel Sulc (20 M€) ou encore Afonso Moreira (21 ans) sont concernés.

Le dernier est certes valorisé à 10 M€ par le site spécialisé, mais l’OL pourrait bien le vendre à plus de 30 M€, grâce à ses performances remarquables avec l’équipe de Paulo Fonseca cette saison.

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En plus de ses statistiques impressionnantes (8 buts et 11 passes décisives en 37 matchs disputés), le décisif ailier est jeune. Plusieurs grands clubs, dont Manchester United, sont séduits par son profil et attirés par ses performances et son fort potentiel.

Afonso Moreira vendu avant le passage de Lyon à la DNCG ?

Selon les indiscrétions du journaliste Alexandre Corboz de But Football Club, c’est bien l’Espoir Portugais que les dirigeants de Lyon vont vendre en priorité, avant leur passage devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), à partir du 30 juin 2026.

« Je pense que le dossier Tanner Tessmann se réglera après la Coupe du monde, en juillet ou en août. Je crains que la grosse vente à acter avant le 30 juin, ce soit Afonso Moreira », a-t-il lâché dans le podcast de Gones Radio sur X.

Selon les arguments du confrère, des propositions devraient arriver rapidement pour l’ancien joueur de l’équipe B du Sporting Portugal, comparativement aux autres Gones sur le marché. Étant donné qu’il n’est pas sélectionné pour la Coupe du monde 2026, la question de son transfert pourrait être réglée le plus tôt possible.

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« C’est le joueur qui aura possiblement la plus grosse offre le plus rapidement parmi tout l’effectif. […]. Son absence à la Coupe du monde […] ? C’est peut-être mieux pour l’OL dans l’optique d’un départ avant le 30 juin », a justifié la source.