Mercato PSG : C’est confirmé, Ce crack va signer jusqu’en 2030

‎Certains dossiers du mercato avancent au PSG sans bruit mais racontent beaucoup sur les ambitions du club. Cette fois, le champion d’Europe a décidé de miser sur la continuité avec Willian Pacho, dont la prolongation est déjà bouclée.

‎Mercato PSG : Willian Pacho va signer un nouveau deal jusqu’en 2030

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‎Le dossier semblait déjà bien engagé depuis plusieurs semaines, mais les discussions ont désormais franchi une étape décisive. En interne, la prolongation de Willian Pacho est considérée comme bouclée, selon PSG Inside Actus, preuve que le club souhaite construire son avenir avec un défenseur devenu précieux dans le projet parisien.

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‎Cette décision n’a rien d’un hasard. Très apprécié du staff technique, Pacho s’est imposé comme un joueur capable d’apporter équilibre et sérénité à une défense parfois exposée dans les grands rendez-vous. À Paris, conserver un talent en pleine progression vaut parfois mieux qu’un recrutement spectaculaire à plusieurs dizaines de millions d’euros. Une leçon que le club semble avoir retenue.

Il y avait déjà un accord de principe entre Willian Pacho et le Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines, mais cette fois, tout est signé et totalement confirmé en interne. Le défenseur équatorien va bien prolonger son aventure parisienne jusqu’en 2030.



Les discussions ont… pic.twitter.com/oMXNFgbTJa — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) May 27, 2026

‎Une signature qui raconte la stratégie du Paris SG

‎Au-delà de l’aspect contractuel, cette prolongation traduit une orientation claire du projet parisien. Le PSG veut désormais stabiliser son effectif autour de joueurs capables de s’inscrire dans le temps, loin des changements permanents qui ont parfois brouillé la cohérence sportive du club.

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‎Très attaché à son aventure parisienne, Willian Pacho n’a jamais caché son envie de poursuivre son ascension sous les couleurs franciliennes. L’officialisation devrait intervenir après la finale de Ligue des champions ou au cours de l’été, entre juillet et début août. ‎Dans les couloirs du club, le message est clair : Paris veut bâtir sur des fondations solides, et Willian Pacho fait désormais partie des pierres choisies.