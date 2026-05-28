Mercato : Urgent ! Alexey Batrakov au PSG, c’est confirmé

Alexey Batrakov pourrait être l’une des recrues du PSG dès ce mercato estival. Les premiers échanges directs entre les représentants du joueur et le club parisien ont officiellement débuté.

‎Mercato PSG : Campos accélère discrètement pour Alexey Batrakov

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‎Pendant plusieurs semaines, le nom d’Alexey Batrakov circulait surtout dans les couloirs des recruteurs européens. Désormais, le dossier a changé de dimension. Selon les informations du compte X PSG Inside Actus, les premiers contacts concrets entre le clan du jeune milieu offensif russe et les dirigeants du Paris Saint-Germain ont été amorcés.

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‎En interne, le profil du joueur suscite un réel enthousiasme. Sa créativité, sa personnalité affirmée et sa marge de progression séduisent particulièrement la cellule sportive parisienne. Suivi depuis un certain temps par Luis Campos, Batrakov apparaît comme un pari stratégique, capable d’intégrer un projet construit sur la jeunesse et le développement de talents à forte valeur ajoutée.

𝐋𝐞𝐬 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐮𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐀𝐥𝐞𝐱𝐞𝐲 𝐁𝐚𝐭𝐫𝐚𝐤𝐨𝐯 𝐨𝐧𝐭 𝐝𝐞́𝐬𝐨𝐫𝐦𝐚𝐢𝐬 𝐟𝐫𝐚𝐧𝐜𝐡𝐢 𝐮𝐧 𝐯𝐞́𝐫𝐢𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐜𝐚𝐩..



Après plusieurs semaines de prises de renseignements et de contacts indirects, les premières discussions concrètes entre le… https://t.co/8sNOMIwsqh pic.twitter.com/Iw1Ofy2QOa — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) May 27, 2026

‎Une déclaration venue de Russie qui ne passe pas inaperçue

‎Dans ce feuilleton encore loin d’avoir livré son dernier épisode, une sortie médiatique a particulièrement retenu l’attention. En Russie, le capitaine du Lokomotiv Moscou, Anton Mitryushkin, n’a laissé planer aucun suspense concernant l’avenir du joueur. ‎« L’avenir de Batrakov ? On espère que tout se passera bien ! On ne commente pas les rumeurs au sein de l’équipe, mais évidemment, tout le monde l’espère », a-t-il commenté.

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« Un transfert au PSG serait une aubaine pour tous. Je suis persuadé à 100 % que Batrakov ira au PSG », a ensuite déclaré le portier au micro de Legalbet. ‎Une affirmation forte qui alimente naturellement les spéculations. Même si aucune signature n’est encore actée, ce type de prise de parole traduit souvent un climat favorable en coulisses.

‎Moscou a fixé son prix

‎Reste désormais le sujet le plus sensible : le montant du transfert. Au sein du Lokomotiv Moscou, le cadre financier est déjà connu. Valery Filatov, membre du conseil d’administration du club, estime qu’un départ du milieu offensif ne pourra être envisagé qu’à partir de 20 millions d’euros, somme jugée nécessaire pour recruter un remplaçant du même niveau.

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‎Pour le Paris Saint-Germain, habitué à investir sur des profils à fort potentiel, cette somme ne semble pas insurmontable. Surtout si Luis Campos considère réellement Batrakov comme un futur élément majeur du projet parisien.