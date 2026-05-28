‎C’est chaud à l’OM : Un autre scandale éclate à Marseille

L’actualité de l’OM ne se résume décidément jamais au rectangle vert. Alors que le club tente de tourner une page avec l’arrivée annoncée d’une nouvelle direction sportive, un document interne venu des coulisses ravive les tensions et expose un malaise profond autour de Bob Tahri, figure influente de la performance physique au sein du club phocéen.

‎OM : Un climat pesant dénoncé en interne

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‎À Marseille, le silence ne dure jamais très longtemps. Cette fois, c’est un courrier interne, révélé par Foot Mercato, qui jette un froid dans les couloirs de la Commanderie. Selon le média, une vingtaine de salariés issus de différents secteurs du club ont décidé de sortir du bois pour dénoncer une situation devenue, à leurs yeux, difficilement supportable. ‎Dans ce mail adressé à la direction des ressources humaines, à la présidence et au directoire, les auteurs évoquent un environnement professionnel devenu pesant.

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Les signataires, décrits comme des membres du secteur administratif et sportif, « avec ou sans responsabilités, dont des joueurs », dénoncent des comportements jugés problématiques de la part de Bob Tahri. Ils affirment même que « même notre CSE risque d’être impuissant tant cette personne excède dans l’art de la manipulation et du mensonge et tant notre direction ferme les yeux ».

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‎L’affaire intervient dans un contexte particulier. Le club marseillais est en pleine transition, avec la confirmation de l’arrivée de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif, pendant que Medhi Benatia s’apprête à quitter ses fonctions après plusieurs années d’influence. Une période où chaque tension interne prend une ampleur considérable.

‎Des accusations lourdes qui divisent les coulisses à Marseille

‎Selon le contenu du mail consulté par Foot Mercato, Bob Tahri est accusé d’avoir progressivement étendu son influence au sein du club depuis son arrivée au cours de la saison 2024-2025. Initialement chargé du « player care », il aurait élargi son champ d’action à plusieurs secteurs sensibles de l’organisation. ‎Les employés signataires l’accusent d’avoir instauré un rapport de force permanent.

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Le courrier évoque « des méthodes d’intimidations, de mensonges, mais également de harcèlement et d’humiliations auprès de nombreux salariés ». Une formulation particulièrement forte qui montre le degré de tension atteint dans les bureaux marseillais. ‎Plusieurs noms apparaissent aussi dans ce témoignage collectif. Certains salariés auraient vu leurs fonctions modifiées ou seraient devenus des cibles supposées d’un système de pression interne. D’après les accusations relayées, Tahri aurait cherché à renforcer son influence en écartant des profils considérés comme gênants.

‎À Marseille, ce type de dossier ne passe jamais inaperçu. L’Olympique de Marseille a souvent vécu sous haute tension, entre crises sportives, rivalités internes et changements de gouvernance. Mais ce scandale rappelle surtout un élément bien connu du football moderne : un vestiaire performant repose aussi sur un équilibre humain solide en dehors du terrain.

‎Le vestiaire aussi aurait pris ses distances

‎Le plus troublant dans ce dossier concerne sans doute le lien supposément dégradé entre Bob Tahri et les joueurs. Une source proche du club, citée dans les révélations, nuance pourtant le portrait dressé. « C’est dommage parce qu’il est arrivé avec de bonnes intentions et un savoir-faire, mais le pouvoir lui est monté à la tête », glisse cette voix interne.

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‎Le document évoque aussi un épisode devenu symbolique : celui de l’extincteur en fin de saison. Selon les témoignages relayés, cet incident aurait été perçu comme « le moyen pour eux de lui faire payer ses nombreux mensonges et double discours ». Certains joueurs lui reprocheraient une attitude ambivalente, alternant proximité et reproches en coulisses.

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‎Cette fracture supposée avec le vestiaire pourrait avoir des conséquences importantes. Dans un club aussi passionnel que Marseille, perdre la confiance des joueurs revient souvent à marcher sur une pelouse glissante avec des crampons mal attachés. Une chose paraît certaine : à l’OM, les prochaines semaines s’annoncent décisives.