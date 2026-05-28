‎Mercato ASSE : Cette fois c’est fini, il annonce son départ

‎L’ASSE a peut-être vécu un moment plus symbolique qu’il n’y paraît face à l’OGC Nice. Au sortir d’un match accroché dans un Geoffroy-Guichard fidèle à sa réputation, Florian Tardieu a laissé entendre que son histoire avec les Verts touchait à sa fin, avec des mots remplis d’émotion et un regard déjà tourné vers l’après.

‎Mercato ASSE : Un adieu glissé entre émotion et lucidité

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‎Dans le vacarme du Chaudron, certaines phrases résonnent plus longtemps que les chants des tribunes. Florian Tardieu en a livré une qui n’a échappé à personne. « Déjà, je suis content personnellement d’avoir fait mon dernier match ici à Geoffroy-Guichard, c’est beaucoup d’émotions », a confié le milieu stéphanois après le nul contre Nice.

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‎Une déclaration qui ressemble fortement à un clap de fin. Sans mise en scène excessive, le joueur a laissé parler le cœur, avec cette sobriété propre aux fins de parcours. Pour un vestiaire encore mobilisé par le barrage retour, le timing n’est pas anodin, même si l’intéressé refuse de céder au relâchement.

‎Saint-Etienne encore en mission avant le grand départ

‎Tardieu n’a toutefois pas donné le sentiment d’un joueur déjà parti dans sa tête. Bien au contraire. « Il reste 90 minutes, voire 120 minutes à faire… on va avoir la dalle là-bas », a-t-il lancé, déterminé à prolonger à remettre l’AS Saint-Etienne à la place qu’elle mérite avant un éventuel départ du Forez.

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‎Dans son analyse du match aller, le milieu a aussi salué l’état d’esprit collectif : « On a remporté nos duels. On a été costauds au milieu de terrain aussi ». Une manière de rappeler qu’avant les émotions du départ, il reste une bataille à livrer. Et parfois, les meilleures sorties s’écrivent dans la difficulté.