‎Mercato : 20M€ ! Le Stade Rennais proche d’un gros coup

Le Stade Rennais pourrait rapidement frapper un premier grand coup sur le mercato. Non pas avec une arrivée, mais grâce à une opération financière importante venue d’Angleterre, évaluée à 20 millions d’euros.

‎Mercato Stade Rennais : L’Angleterre fait les yeux doux au SRFC pour Jordan James

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‎Au Stade Rennais, certains joueurs attirent les regards sans forcément multiplier les projecteurs. Jordan James fait partie de cette catégorie. Arrivé avec l’étiquette d’un joueur à fort potentiel, le milieu de terrain commence à susciter un intérêt sérieux outre-Manche, où plusieurs clubs suivent son évolution avec attention.

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‎Selon les informations relayées par l’insider Jonathan, deux formations anglaises surveillent de très près la situation du Rennais : Crystal Palace et Coventry. Le premier aurait même pris une longueur d’avance dans ce dossier, un accord avec le joueur étant évoqué. Une progression notable qui laisse penser que le Stade Rennais pourrait bientôt recevoir une offre concrète à hauteur des attentes fixées.

Jordan James a 2 clubs jouant en PL fortement intéressés, le club en attends autour de 20M€ — jonathan 🔴⚫️ (@jonathan35001) May 26, 2026

‎Une vente à 20 M€ qui changerait les plans rennais

‎Dans les bureaux rennais, une telle somme ne serait pas anodine. Estimé autour de 20 millions d’euros, Jordan James pourrait devenir un levier financier important pour préparer la reconstruction souhaitée après une saison qui a laissé un goût d’inachevé. ‎L’intérêt de Coventry pourrait toutefois compliquer le scénario écrit d’avance.

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En coulisses, un certain Frank Lampard apprécierait fortement le profil du joueur et pousserait pour accélérer les discussions. Dans ce type de bataille anglaise, les certitudes ont souvent la durée de vie d’un contrôle raté sous la pluie bretonne.

‎Haise prépare un effectif remodelé

‎Cette possible opération traduit surtout une tendance forte : le SRFC prépare un été de réorganisation. Plusieurs ajustements sont attendus afin d’offrir à l’entraîneur un groupe davantage en phase avec ses exigences de jeu et ses ambitions sportives.

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‎Une donnée mérite attention : Rennes n’a jamais hésité à vendre intelligemment pour mieux investir ensuite. Si le départ de Jordan James venait à se confirmer, les dirigeants disposeraient d’une marge de manœuvre précieuse pour cibler plusieurs profils capables de relancer une dynamique sportive attendue par les supporters.