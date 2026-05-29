PSG – Arsenal : Le ministre de l’Intérieur gâte les Ultras !

Le Ministre de l’Intérieur, Pierre Nunez, a fait une importante déclaration à l’attention des Ultras du PSG pour le choc contre Arsenal en finale de la Ligue des Champions à Budapest. Explications.

Les supporters du PSG pourront célébrer sur les Champs Élysée

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Au micro de Brut ce mercredi, Laurent Nunez, Ministre français de l’Intérieur, a indiqué que les supporters du PSG sont autorisés à sortir et manifester leur joie sur les Champs-Elysées, en cas de victoire des hommes de Luis Enrique, samedi soir, en finale de la Ligue des Champions face à Arsenal.

Le patron de la sécurité dans le gouvernement a toutefois annoncé « un dispositif très important, avec des policiers, des gendarmes », avec « un gros service d’ordre qui va mobiliser 22 000 personnes sur l’ensemble du territoire national, 8 000 pour l’agglomération parisienne. »

À la question de savoir si les Ultras du Paris SG peuvent festoyer sur les Champs-Elysées, Nunez n’a pas eu le moindre instant d’hésitation. « Oui, bien sûr », a-t-il rassuré. « Et dans d’autres endroits dans la capitale. En cas de victoire du PSG, ce qu’on souhaite, on s’attend à ce qu’il y ait beaucoup de monde dans la capitale, sur les Champs-Élysées, autour du Parc des Princes aussi », a ajouté Laurent Nunez.

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Pour ce qui est de la parade des joueurs, annoncée sur les Champs-de-Mars, il a répondu : « Il y a plusieurs hypothèses. La présentation du trophée sera effectuée dans la capitale. Le PSG et la préfecture de police travaillent sur cette option. »

Le programme des célébrations à Paris en cas de victoire

Ce samedi, le Paris Saint-Germain affronte Arsenal en finale de la Ligue des Champions à la Puskas Arena de Budapest, en Hongrie, à partir de 18 heures. Le PSG et la ville de Paris travaillent en attendant sur les possibles célébrations ensuite avec les supporters. Le journal Le Parisien a dévoilé certains éléments ce jeudi.

« Comme annoncé en début de semaine, c’est bien au Champ-de-Mars que l’éventuelle fête populaire, en cas de succès parisien, se tiendra. Cette fois, ce n’est pas en bus, mais à pied que les joueurs de Paris se présenteraient devant leurs supporters.

Ousmane Dembélé, Marquinhos et autres Désiré Doué feraient leur entrée depuis le plateau Joffre, au niveau de l’École militaire, ainsi que par l’avenue Risler, comme le dévoile un plan publié par les Amis du Champ-de-Mars, association de riverains, que Le Parisien s’est fait confirmer.

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De là, les joueurs remonteraient vers la tour Eiffel, avec le public sur les côtés, mais s’arrêteraient avant celle-ci, au centre du parc, place Rueff. Ils monteraient ensuite sur une vaste estrade avec espace pyrotechnique pour présenter le trophée au public.

Avec, derrière eux, la Dame de fer en majesté. Une image puissante, qui fera le tour du monde. C’est tout l’intérêt de cette localisation pour le PSG », révèle le quotidien régional.