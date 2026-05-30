PSG : Marquinhos calme sèchement Martin Odegaard et Arsenal

Capitaine d’Arsenal FC, Martin Odegaard assure que ses coéquipiers et lui sont prêts à battre le PSG ce samedi soir en finale de la Ligue des Champions. En face, son homologue parisien, Marquinhos, croit fermement en la capacité du groupe de Luis Enrique de conserver son titre de Champion d’Europe.

Martin Odegaard convaincu de la victoire d’Arsenal face au PSG

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Après avoir éliminés respectivement le Bayern Munich et l’Atlético Madrid, le Paris Saint-Germain et Arsenal FC se retrouvent ce samedi, à 18 heures, à Budapest, pour la finale de la Ligue des Champions. Pour cette affiche tant attendue, le club londonien aborde sa deuxième finale de Coupe d’Europe sans la moindre crainte. D’après son capitaine, le titre de Champion de Premier League, fraîchement acquis, a donné à Arsenal la confiance nécessaire pour détrôner le PSG et remporter la première Ligue des Champions des Gunners.

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« Nous connaissons la valeur de notre groupe. Nous la démontrons depuis longtemps. Avoir remporté la Premier League, sans doute le championnat le plus difficile à gagner au monde, renforce notre confiance (…) Évidemment, nous affrontons une bonne équipe dotée de nombreuses qualités, mais nous avons pleinement confiance en nous, en ce que nous pouvons faire, en notre jeu et en nos chances d’obtenir un résultat.

J’ai pleinement confiance en cette équipe et en tout ce que nous pouvons accomplir sur le terrain. Remporter le titre a été incroyable (…), mais c’est une nouvelle finale et nous sommes prêts », a déclaré Martin Odegaard. La rencontre s’annonce donc épique, puisqu’en face, Marquinhos et les Parisiens sont tout aussi déterminés.

Marquinhos croit au back to back du Paris SG

Pour le défenseur central du PSG, soulever la Coupe aux grandes oreilles la première fois n’a fait qu’accentuer le désir du groupe de Luis Enrique de rééditer l’exploit, réfutant l’idée qu’Arsenal posséderait un supplément d’âme ou de combativité pour ce samedi soir. Interrogé en conférence de presse, Marquinhos a indiqué que ses partenaires et lui entendent bien faire parler leur expérience et leur orgueil de champion.

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« C’est vraiment important d’avoir cette motivation. Je crois que cette année, c’est ce qu’on a fait et c’est ce qu’on fera pour cette finale, tout donner sur le terrain. Une fois que tu goûtes ce titre, ce moment-là, tu as tellement envie de le revivre… Je me rappelle encore aujourd’hui le sentiment et l’émotion du vestiaire après cette finale. On est des compétiteurs, on veut revivre cette émotion. On doit avoir faim et la motivation.

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