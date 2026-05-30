Mercato : Le SRFC défie l’OGC Nice pour un crack tunisien

Les dirigeants du SRFC surveillent un jeune talent tunisien pour le prochain mercato d’été. Tout comme leurs homologues de l’OGC Nice. Pour combler Franck Haise serait prêt à tout dans ce dossier.

Mercato : Le SRFC en pince pour Mohamed Iyadh Riahi

La suite après cette publicité

Le Stade Rennais prépare activement son recrutement estival. Les dirigeants du SRFC multiplient les pistes pour renforcer l’effectif. Selon Foot Mercato, un jeune talent évoluant en Tunisie aurait retenu l’attention des recruteurs rennais. En effet, le club breton suivrait de près Mohamed Iyadh Riahi. Le latéral droit évolue actuellement sous les couleurs du Stade Tunisien.

Lisez aussi : Mercato : Le Stade Rennais dit non à trois clubs pour une star

Son profil plaît pour son potentiel et sa marge de progression. International U23, le joueur de 20 ans attire par sa qualité de vitesse et son potentiel jugé élevé. Toujours selon le site sportif, le SRFC, connu pour sa capacité à repérer les bons coups, devrait même rapidement passer à l’action pour s’attacher les services de Mohamed Iyadh Riahi qui va disputer le tournoi Maurice Revello de Toulon avec la Tunisie.

À voir

ASSE : Les supporters en colère, ils pointent le projet KSV

Alors que l’ouverture du mercato estival approche, Franck Haise et les dirigeants rennais préparent déjà une offre pour tenter de recruter le jeune défenseur dans les semaines à venir. Tout comme l’OGC Nice.

L’OGC Nice prêt à jouer les trouble-fêtes

Le dossier s’annonce toutefois loin d’être simple. Le Stade Rennais n’est pas seul sur cette piste. L’OGC Nice suivrait également le joueur avec attention. Les Aiglons pourraient rapidement entrer dans la bataille.

Lisez aussi : Mercato : Le Stade Rennais veut relancer un flop, négociation en cours

Cette concurrence risque d’animer les prochaines semaines. Les deux clubs cherchent à renforcer leur secteur défensif. Le marché des jeunes talents africains attire toujours davantage de clubs européens.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato : Le Stade Rennais répond cash à un club italien

À voir

PSG : Marquinhos calme sèchement Martin Odegaard et Arsenal

Mercato Stade Rennais : C’est fait, un renfort débarque à Rennes

Mohamed Iyadh Riahi pourrait être l’un des noms à surveiller. Le Stade Rennais et Nice disposent désormais d’un dossier commun. Le prochain mercato pourrait rapidement faire avancer cette piste prometteuse.