Mercato : Ibrahima Konaté au Paris SG ? Deux indices tombent

En fin de contrat le 30 juin prochain, Ibrahima Konaté se dirige finalement vers un départ de Liverpool. Selon la presse anglaise, le défenseur central français pourrait atterrir au PSG dans les semaines à venir. Deux indices confortent cette position.

Mercato PSG : C’est terminé entre Ibrahima Konaté et Liverpool

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Lors que Luis Campos s’apprêtait à signer un gros chèque sur le marché des transferts afin de recruter un défenseur central de classe mondiale, le Paris Saint-Germain pourrait finalement faire une grosse économie en allant chercher gratuitement Ibrahima Konaté à Liverpool.

Alors qu’un accord semblait proche pour une prolongation de contrat, l’international français se dirigerait désormais vers un départ en tant qu’agent libre cet été. Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Fabrizio Romano a clairement indiqué que la prolongation de Konaté a capoté. Par conséquent, le joueur de 27 ans s’apprête à quitter Anfield après Mohamed Salah.

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« Ibrahima Konaté et Liverpool, l’histoire est terminée. Konaté va quitter Liverpool librement cet été. C’est une grosse histoire parce que l’accord entre Konaté et Liverpool était vraiment proche. Deux choses manquaient : la durée du contrat était ok, le salaire était ok.

Mais l’accord pour les bonus difficiles de son contrat et la manière d’activer les faciles n’a jamais été trouvé », a expliqué le spécialiste mercato. Une bonne nouvelle pour le Paris SG, régulièrement annoncé sur les traces de Konaté. Surtout que le Real Madrid, choix prioritaire du joueur, ne semble plus être dans le coup.

Le Real Madrid abandonne la piste Konaté

Après cinq saisons à Anfield, Ibrahima Konaté s’apprête à quitter les rangs de Liverpool et plusieurs autres grands clubs européens se positionnent déjà pour le récupérer cet été. Longtemps annoncé proche du Real Madrid, le natif de Paris était resté à quai, lui qui a aussi été associé au Bayern Munich ces derniers mois. Cependant, le Daily Mail indique que sa destination la plus probable serait le Paris Saint-Germain. Pour Karim Bennani, un tel renfort serait une très bonne idée pour le club de la capitale.

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« Pourquoi pas Paris ? Je me dis que Zabarnyi derrière ça n’a pas donné satisfaction. On ne sait pas encore pour Marquinhos. Est-ce qu’il continuera au PSG après une éventuelle deuxième Ligue des champions ? Je pense qu’il va vraiment falloir travailler sereinement l’après-Marquinhos. Konaté, international français, aux côtés de Pacho, axe droit-axe gauche… Valeur sure.

Et prospect aussi parce qu’il est jeune. Je pense qu’au PSG, ce serait une bonne idée », explique notamment le chroniqueur de la Chaîne L’Équipe ce vendredi soir. De son côté, Fabrizio Romano rapporte que le club parisien a toutes ses chances dans ce dossier, puisque le Real Madrid semble privilégier d’autres options pour renforcer son effectif cet été.

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« Voyons où il ira ensuite parce qu’il y avait un intérêt sérieux du Real Madrid il y a quelques mois, mais le Real Madrid avait finalement décidé de ne plus se positionner. Il y a d’autres clubs intéressés par Ibrahima Konaté », a lâché le journaliste italien. Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain parviendra à conclure cette opération.