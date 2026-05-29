Mercato ASSE : Un talent quitte Saint-Etienne pour Annecy

Un jeune joueur, ayant refusé de prolonger son contrat a l’ASSE, a rebondi immédiatement au FC Annecy en Ligue 2.

Mercato : Sonny Yvars refuse de rempiler à l’ASSE

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L’ASSE s’est séparée de plusieurs joueurs de son centre de formation, à l’issue de la saison. Dix-neuf (19) jeunes joueurs avaient été laissés libres au terme de leur contrat aspirant ou aspirant pro. Le cas de Sonny Yvars avait toutefois été souligné.

Selon Peuple-Vert, la direction stéphanoise lui a fait une proposition pour la prolongation de son contrat, pour une durée d’an. Mais cette offre, précisément un bail aspirant, a été repoussée par le jeune milieu offensif.

Arrivé à l’Académie de l’AS Saint-Etienne en 2022, en provenance du club d’Ain Sud, il a ainsi filé librement. Quelques jours seulement après son départ du Forez, le joueur de 18 ans a trouvé un point de chute. Il a déposé ses valises au FC Annecy.

Essai concluant, Sonny Yvars signe au FC Annecy

D’après le média spécialisé, il a passé un essai qui a été concluant. Sonny Yvars va donc s’engager avec le 7e de la Ligue 2 dernière. « Il devrait dans un premier temps évoluer avec la réserve annécienne, qui vient de monter en National 3 », précise la source.

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À l’ASSE, la pépite a totalisé 38 matchs avec les U19 stéphanois, pour 13 buts marqués. Il a également disputé un match avec la Réserve en national 3, lors de l’exercice écoulé.