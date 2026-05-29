Mercato PSG : Enrique a convaincu un attaquant sensationnel

Alors que tous les signaux l’annonçaient en boucle, le PSG pourrait finalement retenir l’un de ses jeunes talents les plus prometteurs. L’avènement de Luis Enrique semble désormais convaincre les pensionnaires du centre de formation.

Mercato PSG : Un Titi prêt à claquer la porte cet été ?

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Le PSG pourrait perdre l’un de ses jeunes talents les plus prometteurs cet été, même si le dossier n’est pas encore totalement bouclé. Selon plusieurs échos autour du centre de formation du club de la capitale, Mathis Jangeal serait proche d’un départ cet été, au terme de son contrat le 30 juin prochain. D’après le journal Le Parisien, Hambourg souhaite recruter le milieu de terrain parisien cet été.

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Le joueur de 18 ans a pourtant eu l’occasion de goûter à l’air du grand bain cette saison, disputant deux rencontres avec l’équipe professionnelle. Des apparitions prometteuses, mais manifestement insuffisantes pour convaincre la direction parisienne de miser sur lui sur le long terme. Le PSG ne devrait en effet pas le retenir, et aucune prolongation de contrat ne semble à l’ordre du jour.

C’est donc libre, et sans indemnité de transfert, que Mathis Jangeal pourrait rejoindre le club allemand cet été. Un scénario classique pour un club parisien régulièrement pointé du doigt pour sa gestion des jeunes joueurs issus de son centre de formation, souvent poussés vers la sortie au moment, où leur talent commence à éclore.

Ibrahim Mbaye est lui aussi concerné, intégré dans le groupe professionnel, mais sans temps de jeu. D’autres départs se précisent aussi dans l’académie parisienne : Rayan Abo El Nay, Aymen Assab et Hermann Malonga. Mais aux dernières nouvelles, la situation pourrait totalement changer pour Mathis Jangeal.

Mathis Jangeal veut rester et attend l’offre du club

Face aux rumeurs annonçant le départ de Mathis Jangeal, le père du Titi parisien est sorti du silence sur les réseaux sociaux pour faire le point sur sa situation. Alors que certains médias ont annoncé qu’un départ semble presque acquis, son géniteur a grandement ouvert la porte à une prolongation avec le Paris Saint-Germain.

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« Qui a dit que Mathis Jangeal allait quitter le club ? Nous, on aime le club, je suis parisien depuis tellement d’années et je le serai encore et encore. J’entends trop de bruit dire que Mathis va partir, donc il faut arrêter de véhiculer de fausses informations. Il y a des discussions normales pour une fin de contrat, on espère », a notamment répondu le père du natif de Longjumeau, publié le compte Team JGL.

Dans le même temps, le PSG continue aussi de travailler sur plusieurs dossiers importants chez les jeunes. Le club pousse toujours pour convaincre Aymen Assab de rester malgré la forte concurrence de l’AS Monaco et d’autres clubs européens.

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Le club de la capitale veut également accélérer pour prolonger Samba Coulibaly et Pierre Mounguengue, deux autres grands espoirs de la génération 2008.