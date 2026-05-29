ASSE : Barrage retour, l’OGC Nice sans trois mondialistes

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Contrairement à l’ASSE, qui a son équipe quasiment au complet, l’OGC Nice est privé de trois joueurs, tous des mondialistes.
Nice-ASSE : Des Verts frais et disponibles face aux Aiglons
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L’ASSE est à Nice avec un groupe de 22 joueurs pour le match décisif pour la montée des Stéphanois ou le maintien de Niçois en Ligue 1. En dehors des joueurs blessés, dont la saison est terminée depuis plusieurs semaines, Philippe Montanier a son équipe presque au complet.
Florian Tardieu est revenu de blessure, Ben Old et Julien Le Cardinal vont bien. « Hormis les blessés de longue durée, tout le monde est sur le pont. Tous ont bien récupéré. Les petits bobos ont disparu. On est frais et disponibles », a rassuré l’entraîneur des Verts.
OGC Nice : Boudaoui, Abdi et Abdelmonem absents contre Saint-Etienne
À l’OGC Nice, Claude Puel doit composer avec l’absence de trois internationaux. Touché à la tête, mardi, lors du match aller à Saint-Etienne (0-0), Hicham Boudaoui est forfait. Il doit observer un protocole commotion cérébrale de 72 heures. L’international Algérien (32 sélections) ne peut donc pas prendre part au match décisif pour des raisons médicales.À voirMercato Stade de Reims : Nicolas Usaï prépare une vente XXL
Ali Abdi aussi set absent pour affronter les Verts. Il a rejoint la Tunisie pour les formalités administratives, en vue de la Coupe du monde 2026. Il n’a donc pas abandonné ses coéquipiers, comme l’a souligné le club dans un communiqué.
« Ali a été contraint de se rendre en Tunisie (jeudi), afin d’effectuer les démarches administratives liées à son visa pour les États-Unis et il est déterminé à revenir soutenir le groupe à l’occasion du match retour vendredi », a indiqué le Gym.
Sélectionné avec l’Egypte pour le Mondial aux Etats Unis, au Canada et au Mexique, Mohamed Abdelmonem a rejoint les Pharaons. La FIFA autorisant tous les internationaux à rejoindre leur sélection à parti du 25 mai.
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Contrairement à Boudaoui et Abdi, Abdelmonem n’a pas pris part au match aller à Geoffroy-Guichard. Par ailleurs, Moïse Bombito et Everton, blessés, ne sont pas disponibles pour affronter l’ASSE.