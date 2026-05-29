Mercato FC Lorient : Accord trouvé, un crack signe !

Le FC Lorient poursuit sa politique tournée vers la jeunesse. Après Daniel Semedo, le club breton a officialisé la signature du premier contrat professionnel d’Isaac Monnier, jeune espoir du centre de formation.

Mercato FC Lorient : Les Merlus sécurisent Isaac Monnier

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Le FC Lorient continue de préparer l’avenir. Les Merlus ont officialisé ce vendredi la signature du premier contrat professionnel d’Isaac Monnier. Le jeune latéral gauche de 19 ans s’est engagé pour trois saisons avec le club lorientais. Arrivé à Lorient en 2022 en provenance de la TA Rennes, Isaac Monnier a connu une progression régulière au sein du club breton.

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Passé par les catégories U17 puis U19, le défenseur a franchi un nouveau cap cette saison avec l’équipe réserve. Il a disputé 17 rencontres de National 2 et porté à plusieurs reprises le brassard de capitaine. Le jeune défenseur avait également découvert le groupe professionnel cette saison. Il avait notamment participé à la rencontre de Coupe de France face à l’AS Gosier en décembre dernier. Olivier Pantaloni l’avait aussi intégré aux cinq matchs amicaux de préparation estivale.

Olivier Pantaloni valide le profil d’Isaac Monnier

En interne, le profil du jeune défenseur séduit depuis plusieurs mois. L’entraîneur de la réserve, Arnaud Le Lan, apprécie notamment son état d’esprit et sa polyvalence après plusieurs repositionnements durant sa formation.

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De son côté, Olivier Pantaloni voit en lui un joueur capable de répondre aux exigences du haut niveau. « Il a la capacité de répéter des efforts à haute intensité, une qualité de centre intéressante, il est assez à l’aise techniquement », a expliqué le technicien lorientais.

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Isaac Monnier effectuera désormais la reprise estivale avec le groupe professionnel afin de poursuivre sa progression et tenter de gagner sa place dans l’effectif des Merlus la saison prochaine.