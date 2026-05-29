Mercato AS Monaco : Un gros coup se prépare en interne !

L’AS Monaco pourrait vivre un été beaucoup plus agité que prévu après une saison décevante en Ligue 1. Fragilisé en interne, Thiago Scuro ne serait plus intouchable tandis que l’influence de Jorge Mendes grandit au sein du club princier.

Mercato AS Monaco : Thiago Scuro poussé vers la sortie

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La saison 2025-2026 laisse des traces profondes sur le Rocher. Septième de Ligue 1, éliminé de la course à la Ligue des champions et finalement reversé en Ligue Conférence, l’AS Monaco prépare déjà une vaste réorganisation en interne. Selon les informations de Foot Mercato, Thiago Scuro pourrait lui aussi faire les frais de cet exercice raté.

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Le directeur général monégasque n’aurait reçu aucun avertissement officiel de Dmitry Rybolovlev, mais plusieurs profils de directeurs sportifs auraient déjà été étudiés en interne pour lui succéder.

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Le Brésilien, longtemps resté solide malgré les turbulences sportives, apparaît désormais fragilisé après le licenciement de Sébastien Pocognoli et les résultats décevants du club. Son influence aurait progressivement diminué ces derniers mois, notamment avec la montée en puissance de Carlos Avina dans l’organigramme sportif.

Jorge Mendes prend du poids à Monaco

Le dossier Filipe Luis illustre parfaitement ce changement d’équilibre en coulisses. Présentée initialement comme un choix de la direction sportive, l’arrivée prochaine de l’ancien entraîneur de Flamengo ne serait finalement pas une initiative de Thiago Scuro.

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Toujours selon Foot Mercato, Jorge Mendes aurait directement proposé le profil du technicien brésilien à Dmitry Rybolovlev. Le propriétaire russe de l’AS Monaco aurait validé cette option sans passer par son directeur général. L’influent agent portugais aurait également facilité l’arrivée de Nazinho, l’un de ses joueurs, dans l’environnement monégasque.

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Une situation qui confirme la montée en puissance de Jorge Mendes dans les décisions stratégiques du club princier. Agent de Bernardo Silva et Fabinho, régulièrement associés à un retour sur le Rocher, Mendes semble désormais capable d’agir directement auprès de la direction monégasque.