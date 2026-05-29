Mercato : Le Stade Rennais veut relancer un flop, négociation en cours  

À l’approche du mercato estival, les dirigeants du Stade Rennais fouillent un peu partout pour renforcer l’équipe. Un international marocain est sur la short-list du club breton.

Mercato : Le Stade Rennais fonce sur un ancien crack de Ligue 1

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Le Stade Rennais veut tenter un coup en Allemagne. Le club breton cible Eliesse Ben Seghir pour renforcer son attaque cet été, profitant du fait que le prodige marocain sort d’un terrible fiasco au Bayer Leverkusen.

L’été dernier, la formation allemande n’avait pas hésité à casser sa tirelire. 32 millions d’euros : c’est le montant déboursé pour arracher l’ailier de 21 ans à l’AS Monaco après trois exercices de haut vol. L’investissement s’est révélé désastreux. En Allemagne, l’international marocain a traversé un véritable calvaire, compilant seulement quinze petits matchs disputés pour un bilan statistique non convaincant : zéro but et zéro passe décisive.

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Freiné par pépins physiques à répétition, le joueur a manqué dix-sept rencontres capitales cette saison. Cette fragilité lui a coûté cher, le privant d’une convocation pour la Coupe du monde 2026 malgré ses vingt sélections au compteur. Rennes flaire la bonne affaire.

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Selon l’insider Jonathan, spécialiste reconnu des Rouge et Noir sur X, le nom de Ben Seghir résonne dans les couloirs du Roazhon Park. Un retour en France s’impose comme la solution idéale pour le joueur. L’ancien Monégasque retrouverait ainsi la Ligue 1, un championnat qu’il maîtrise sur le bout des doigts, pour relancer une carrière en chute. Il intègrerait une équipe au top, officiellement qualifiée pour la prochaine Ligue Europa.