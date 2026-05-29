Finale C1: Une star d’Arsenal annonce déjà la défaite du PSG

Le tout nouveau champion d’Angleterre est gonflé à bloc pour la finale de la Champions League contre le PSG ce samedi soir à la Puskas Arena de Budapest. Une star des Gunners annonce déjà la défaite des hommes de Luis Enrique.

PSG : « On va les battre », la grande confiance d’un cadre d’Arsenal

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Champions d’Europe en titre, le PSG va essayer de conserver son titre et accrocher une seconde étoile de suite ce samedi face à Arsenal FC en finale de l’UEFA Champions League. Après le titre remporté en Premier League, la confiance est totale chez les Anglais. Mikel Arteta n’a pas pris de gants pour annoncer une grosse parade dans les rues de Londres avec deux trophées : la Premier League et la Ligue des Champions.

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En face, Luis Enrique et ses hommes se veulent plus mesurés en évitant les déclarations tapageuses avant cette finale tant attendue. De son côté, le club londonien est enfin venu à bout de son objectif qui lui échappe depuis plus de vingt ans : remporter la Premier League. Un premier titre depuis 2004 qui est un véritable boost d’énergie au moment de disputer sa deuxième finale de Ligue des Champions après celle perdue en 2006 face au FC Barcelone.

Présent en conférence de presse à la veille de cette finale, Kai Havertz s’est exprimé sur ce choc et s’est montré très confiant. Pour le milieu offensif d’Arsenal, il ne fait aucun doute que l’équipe de Mikel Arteta va battre le PSG.

« Qui est favori ? Je ne pense pas à ça honnêtement. On sait juste que le Paris Saint-Germain l’a gagné la saison dernière et donc pour être sincère, c’est probablement la meilleure équipe d’Europe de la saison dernière. Ils ont mérité leur titre. Mais cette année, on a une telle confiance en nous, on s’est battu au plus haut niveau donc je pense que c’est de toute façon, c’est sans importance d’être favori ou outsider. On a enfin gagné la Premier League donc cela nous donne un gros boost de confiance aussi. Et au final, on va aller sur le terrain et les battre », a déclaré l’international allemand de 26 ans dans des propos relayés par Sky Sports.

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Un optimisme partagé par son coéquipier Riccardo Calafiori, même si le défenseur italien se veut un plus modéré dans ses propos.

« Je préfère toujours penser à mon équipe et me concentrer sur mes performances. Je pense que mes coéquipiers feront la même chose. Pour la première fois cette saison, nous avons eu beaucoup de jours pour préparer ce match, et nous allons faire le maximum lors de la finale.

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Évidemment, le PSG a remporté la compétition la saison dernière, mais je vois aussi cela comme une opportunité pour nous. Peut-être que nous voulons remporter ce trophée encore plus qu’eux », a confié Riccardo Calafiori dans une interview avec CBS Sports.